El Palma Futsal ya es bicampeón de Europa

Miquel Jaume debe estar tomándose un gran Whisky en el cielo porque el club que fundó hace veintiséis años en Manacor ya es bicampeón de Europa. El Palma Futsal ha conquistado su segunda UEFA Futsal Champions League en una increíble final al derrotar con merecimiento al todopoderoso Barcelona (5-1). Los goles de Vilian, Rómulo, Neguinho (2) y Chaguinha han desatado la locura entre los seis mil aficionados que se han congregado en el Demirchyan Arena de Ereván. Los de Antonio Vadillo lo han vuelto a hacer con una actuación memorable en la que han demostrado que el rotundo éxito de la pasada temporada no fue casualidad.

Esto es el premio al trabajo bien hecho, desde el director general José Tirado, el alma del proyecto, hasta el último trabajador de un club que no para de crecer. Con más de media plantilla nueva, el entrenador jerezano ha sabido volver a construir un equipo capaz de dar la talla en los momentos de verdad. La exhibición en este encuentro será recordada con el tiempo. Los mallorquines han cuajado una soberbia primera parte, con ocasiones para todos los gustos, pero es que en la segunda, con el 2-1 en el electrónico, han sabido aguantar en un ejercicio increíble de resistencia ante un equipo que está plagado de estrellas mundiales. Es el tercer gran éxito de la entidad tras la Champions ganada hace un año en el Velòdrom Illes Balears y la Copa Intercontinental lograda en Foz do Iguaçu (Brasil) en diciembre. Con este triunfo, volverán a optar la próxima campaña a reinar también en el mundo, además de garantizarse la plaza para la Champions de la próxima campaña.

La primera parte ha tenido de todo, incluso dos momentos surrealistas porque el juego se ha tenido que detener porque el tiempo no corría en el marcador. El Palma Futsal ha salido con ganas de morder, sin complejos. Estaba por ver hasta cuándo le duraría la gasolina, pero el inicio ha sido fulgurante, a falta del gol. Porque se ha sentido cómodo y no ha especulado ante un Barça que se ha visto sorprendido. Gordillo, uno de los héroes de la semifinal, lo ha intentado a la media vuelta, pero ha sido más clara la ocasión de después con una buena contra de Bruno Gomes que Didac ha repelido y, llegando desde atrás, Chaguinha ha enviado el rechace alto. Dos tiros de Rivillos y otro de Bruno ha confirmado que querían el gol lo antes posible. El público lo ha agradecido y ha empezado a animar a los isleños como respuesta.

Pero ante un adversario de este calibre mejor no confiarse porque sabe meter miedo a las primeras de cambio. Adolfo, primero, y sobre todo después Pito, han asustado, pero en el segundo caso Barrón ha estado en su sitio, al igual con otro de Catela. Ha sido el único tramo, muy corto, en el que los azulgranas han dado un paso hacia adelante. El problema es que eso les ha bastado. En un desajuste defensivo evitable, Adolfo se ha aprovechado del espacio para fusilar a Luan Müller, que acababa de entrar. Ese 0-1 era inmerecido, pero así es este deporte.

Las imágenes del Palma Futsal en la final de la Champions League / Palma Futsal

Lozano, Matheus y Pito, que infunde respeto solo viéndole caminar, han querido ampliar la diferencia, pero se han quedado con las ganas. Sin embargo, los de Ciutat se han levantado a lo grande en los cinco minutos que quedaban por delante de este acto, a pesar de todas las dificultades. Rómulo ha lanzado un obús que ha repelido Didac, pero a falta de 1:45 para el final, su volea sí ha entrado. Ese gol ha sido toda una liberación, pero como la vida siempre aprieta, en veinte segundos han llegado dos faltas seguidas, la sexta y la séptima del Palma, que han supuesto una gran ocasión para los de la Ciudad Condal. Pero Barrón, clave en las semifinales, ha despejado los chuts de Catela y Ferrado desde el doble penalti. Hasta que ha llegado el premio que ha hecho justicia a los sucedido. A falta de solo 7,8 segundos, Vilian ha anotado con un potente disparo raso que se ha colado como un misil para instalar el 2-1 en el marcador.

El Barça ha salido algo más intenso en la reanudación, pero los baleares seguían ordenados y mostrando personalidad. Luan se ha exhibido con los tiros de Andre Coelho y, sobre todo, en el de Catela, que ha sido a bocajarro. Y después Pito, de la nada, ha generado una buena oportunidad que se ha ido fuera por poco. Otra mucho mejor ha sido de Sergio Lozano, pero su disparo se ha estrellado en el larguero de forma violenta.

Las imágenes del Palma Futsal en la final de la Champions League / Palma Futsal

Las individualidades del líder de la Liga han empezado a aparecer y el Palma se ha mostrado algo más reservado. Con una rotación más corta, no le quedaba otra que resistir como pudiera. Matheus ha sacado la mejor versión de Luan, otra vez. A Vadillo no le estaba gustando lo que estaba viendo, pero es que es imposible no sufrir con este rival. Y más si hay jugadores como Sergio Lozano, que ha chutado con todo el peligro del mundo y el meta armenio ha vuelto a demostrar sus reflejos.

Bruno Gomes ha aparecido para demostrar que el Palma estaba vivo con un buen ataque, pero la respuesta de Toure, con un disparo al palo, ha evidenciado que el Barça era el dominador. En el minuto 35 ha llegado una de las ocasiones más claras que puede haber en este deporte. Antonio Pérez envía un pase de la muerte a Catela, que libre de marca remata a un metro de la portería y se encuentra, de forma milagrosa, la mano de Luan Müller en una parada descomunal.

Hasta que ha llegado la locura. Justo en el momento más delicado, el Palma Futsal ha resurgido de verdad. Vilian sirve un gran pase y Neguinho bate a Didac. Faltaban 6:10 para el final y este 3-1 era oro puro. Jesús Velasco ha ordenado portero-jugador de inmediato, pero a su equipo le han entrado las prisas y le ha faltado más claridad, todo un regalo para los de Vadillo, que han tirado de oficio para aguantar. Y ya en el último suspiro, con el Barça desesperado y desquiciado, Chaguinha y Neguinho han ampliado la renta hasta el increíble 5-1. Qué barbaridad.

FICHA TÉCNICA

PALMA FUTSAL: Barrón, Neguinho, Rómulo, Chaguinho y Gordillo. También jugaron Vilian, Cleber, Moslem, Luan Müller, Bruno Gomes, Rivillos y Marcelo.

BARCELONA:Didac, Erick, Catela, Antonio Pérez y Ferrao. También jugaron Matheus, André Coelho, Adolfo, Sergio Lozano, Pito y Toure.

GOLES: 0-1: Adolfo (min.15); 1-1: Rómulo (min.18); 2-1: Vilian (min.19); 3-1: Neguinho (min.34); 4-1: Chaguinha (min.40); 5-1: Neguinho (min.40).

ÁRBITROS: Nikola Jekic (Croacia), Nicola Manzione (Italia) y Ondrej Cerny (República Checa).

TARJETAS AMARILLAS: Cléber, Rómulo, Pito, Barrón.

TARJETAS ROJAS: Lozano.