«Las camisetas del Las Palmas me van clavadas, me pueden fichar en el mercado de invierno y ya no tendrían que buscar otra». Sergi Vecina (Manacor, 1998) bromea después de haber recibido un gran regalo inesperado que jamás olvidará. El defensa del Manacor se felicita por tener entre sus manos las elásticas de los jugadores del conjunto grancanario, Sory Kaba y Coco, cinco días después de haberse enfrentado a ellos en la histórica eliminatoria de la Copa del Rey disputado en Na Capellera (0-3). «Es que se me fue la olla cuando acabó el partido y me di cuenta al entrar en el vestuario que todos mis compañeros tenían una menos yo. Y después ya me dio vergüenza ir al suyo a pedirles una», explica a DIARIO de MALLORCA.

Pero el destino le tenía reservada una sorpresa. Esa misma noche, este abogado que trabaja en el Registro de la Propiedad de la capital del Llevant, fue protagonista en El Larguero de la Cadena Ser. «Le confesé a Manu Carreño que me había quedado sin. Y como el presidente del Las Palmas es oyente de este programa y el periodista Pedro Fullana, que es mallorquín, tenía que ir ahí para cubrir el partido del Atlético de Madrid en el Gran Canaria, me prometió que haría una gestión con él. Y este domingo me avisó que tenía dos para mí, y además, dedicadas. Me puse muy contento», cuenta con la ilusión de un niño. «Les estoy muy agradecidos», añade. Vecina ya sabe dónde las conservará. «Después de tantos años de jugar tengo muchas camisetas de fútbol, pero estas serán especiales y las guardaré en un armario que tengo en casa con mucho cariño porque esto es imposible de olvidar para mí. Es un club de Primera División y, además, está haciendo un ‘campañón’, algo de lo que me alegro mucho», desvela. Lo curioso es que este canterano del Mallorca, y que también ha militado en el Felanitx y Santanyí antes de defender los colores del Manacor en Tercera, fue el que marcó al delantero Sory Kaba. «Hubo una acción en la que le hago falta y, en ese choque, sentí su enorme potencia. Y en la siguiente jugada le dije ‘qué fuerte estás’ y él sonrió y me respondió ‘hombre, es que este es mi trabajo’, expresó. El central, que reside en Porto Cristo, asegura que se lo pasó bien a pesar de la derrota: «Me dio tiempo a disfrutar mucho durante el partido, y también en la previa. Es que ya fue todo diferente desde días antes con tantas cámaras pendientes de nosotros. Tampoco olvidaré nuestra llegada al campo con todos los chavales de la cantera esperándonos. Nunca había visto Na Capellera tan lleno, con tres mil personas animándonos, eso me impresionó mucho». Y saca pecho por el rendimiento que tuvieron sobre el césped. «Tuvimos nuestras opciones, en la primera parte merecimos ir ganando pero, si no marcas, después esta gente te mata», señala resignado. «Es una pasada jugar con la camiseta del equipo de mi pueblo, con el campo lleno y ante un Primera, me emocionó mucho y fue un orgullo muy grande», agrega. Vecina, además, deja claro que en el Manacor animarán a Las Palmas desde la distancia. «Fueron muy majos con nosotros, no fueron nada chulos ni altivos, se mostraron cercanos y eso me sorprendió mucho. De hecho, me alegré un montón de su victoria contra el Atlético de Madrid (2-1) y pensé que no solo nos ganan a nosotros, sino también al Atlético. Les deseo lo mejor, menos cuando jueguen contra el Mallorca, claro, que es mi equipo», destaca antes de proclamar un deseo. «Queremos subir a Segunda RFEF y entonces podríamos volver a jugar la Copa del Rey y jugar contra un Primera». Un nuevo sueño por cumplir.