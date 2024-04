Van Vleuten: «Quiero volver a la Mallorca 312 OK Mobility»

La decimocuarta edición de la Mallorca 312 OK Mobility homenajeó a la mejor ciclista femenina de la historia. Ganadora de Tour, Giro, Vuelta, Mundial y Juegos Olímpicos, entre otras muchas victorias, Annemiek van Vleuten, vivió una jornada rodeada de miles de ciclistas y llegó a Playa de Muro junto al grupo de los verdes y los ex profesionales Pedro Horrillo y Joseba Beloki.

El día de antes, en la presentación oficial, la neerlandesa ya tenía la estrategia perfecta de la Mallorca 312 OK Mobility. «Voy a hacer la distancia larga, Horrillo y Beloki me han dicho que vaya con ellos porque disfrutaré y viviré la prueba desde el punto de vista del aficionado y como una más de los participantes, me han convencido y mañana iré con ellos», afirmó la ciclista.

El día de la prueba, poco antes de la salida a las 6:30, van Vleuten, recibió un homenaje de todos sus compañeros exprofesionales. Sentada en un trono, a su alrededor tenía a grandes campeones como Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Haimar Zubeldia, Sean Kelly, Maurizio Fondriest, el local Vicente Reynes y, los ya mencionados, Joseba Beloki y Pedro Horrillo.

Una vez se dio el pistoletazo de salida, los 8.500 ciclistas inundaron la isla de Mallorca y la estrategia de Annemiek fue a la perfección todo el recorrido de la 312. «Es precioso ver a tantos aficionados al ciclismo rodeando la isla», comentó. Una jornada en la que el participante disfruta de las carreteras a tráfico cerrado para poder recorrerla con total seguridad.

Con Horrillo y Beloki de guías

Si hay dos ciclistas que conocen metro a metro la Mallorca 312 OK Mobility son Pedro Horrillo y Joseba Beloki, fieles a la prueba y que la viven con y como los aficionados. Annemiek estaba en buenas manos. «Me he dejado llevar por ellos y, la verdad, ha sido un placer. Me lo han explicado todo y cuando me decían dónde había que parar y por qué era como ser parte de ellos y vivirla con toda su experiencia», comentó en a la entrada en Playa de Muro.

Su sorpresa fue al llegar al pueblo de Artà, último punto de avituallamiento de la Mallorca 312. La expectación por la llegada de Beloki y Horrillo es máxima, ya que se ha convertido en tradición que ambos entren disfrazados en la localidad. «Aquello es una gran fiesta, ha sido una locura llegar con ellos y disfrutar de todos los vecinos que estaban allí, no faltaba de nada y ha sido realmente una increíble», resaltó la neerlandesa.

Una valoración final que aumentó al máximo cuando en la línea de llegada en Playa de Muro hacía su entrada con la música y el fuego a cargo del dimonis y el pelotón de los verdes que ponen punto y final a la Mallorca 312. «Me ha encantado esta llegada, desde hoy tengo claro que mi vida cambia respecto al ciclismo y quiero seguir disfrutando como lo he hecho» y, añadió que «ha sido un placer formar parte de los dorsales homenajeados de la 312 y espero volver a recibir una invitación, porque quiero volver», afirmó van Vleuten.