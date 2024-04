El Andratx empata en Torrent y evita el descenso directo

El Andratx ha sellado casi la permanencia en Segunda RFEF. El once mallorquín ha empatado (1-1) en su visita al Torrent, que ya no se jugaba nada, y evita un descenso directo que a principio de temporada era el gran objetivo. La próxima semana, los de José Contreras se despedirán de su afición en Sa Plana con un encuentro en el que podrán evitar la promoción si empatan o si el Saguntino no gana al filial del Valencia.

Un par de llegadas locales, con internadas por banda derecha de Diego y Raúl Ruiz, pusieron cierta dosis de peligro a una defensa del Andratx que se mostró seria y ordenada en el primer tiempo, con Sabater mostrando además seguridad en sus pocas intervenciones.

En ataque, el Andratx intentó ser práctico. Sabedor de que el empate certificaba su permanencia, buscó más no verse comprometido en defensa que ser peligroso arriba. El gol de Gerardo Bonet, a la media hora (0-1, m.29), calmó aún más a los de José Contreras.

Final de partido tranquilo pese al 1-1

En el segundo tiempo, los cambios le dieron otro aire al Torrent, que salió buscando el empate. Lo logró al poco de arrancar, en una jugada desgraciada de los mallorquines (1-1, m.73), pudiendo adelantarse en el marcador minutos después; pero Boris estrelló su cabezazo en el palo.

No se ha descompuesto un Andratx que ha vivido el tramo final con tranquilidd tras la expulsión de Boris, que ha visto la segunda amarilla tras intentar un remate de chilena (m.78). Hasta el final, casi armisticio y un empate que deja satisfecho a los mallorquines en su objetivo de asegurar la permanencia en este Grupo 3 de Segunda RFEF.