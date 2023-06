El Mallorca Palma Futsal ha puesto el punto y final a la temporada con el acto de despedida a Marlon Oliveira, Diego Mancuso, Cainan y Dani Saldise, que abandonan el club junto a Tomaz y Eloy Rojas. Los cuatro han pisado esta tarde el Palau Municipal d’Esports de Son Moix por última vez para dar una rueda de prensa junto a José Tirado y recibir el agradecimiento del club con las palabras de su director general y con el cuadro con el que el club obsequia a todos los jugadores que se van de la entidad. En este caso, cada uno se llevó de recuerdo una foto suya con el título de la UEFA Futsal Champions League, el logro que ha marcado la temporada y el título más importante de cada uno de ellos.

El club da por cerrado el capítulo de salidas con los seis jugadores que se van este verano y espera que no haya más novedades en este sentido. La entidad trabaja a destajo para cerrar los refuerzos de cara a confeccionar un equipo competitivo para el próximo curso después de no poder retener a todos los jugadores que salen y reforzará todas las posiciones salvo la portería, única posición que se mantiene al completo con respecto al curso que ha finalizado.

El director general del Mallorca Palma Futsal, José Tirado comentó que “es un día bonito porque despedimos a cuatro personas que han sido muy importantes para la familia del Mallorca Palma Futsal y es un día para, de parte del club, agradecer. No sé si alguna vez hemos hecho una despedida de cuatro jugadores a la vez y seguramente merecían ser despedidos de otra manera, pero cuando se marcha tanta gente es complicado. Es un día importante dentro de la historia del club porque han sido muy importantes en el año más especial”.

Cainan

Por su parte, los jugadores también se han despedido del club y de sus aficionados. Cainan valoró su paso por la entidad balear y declaró que “creo que la vida está hecha de muchos ciclos y he considerado poner un punto en este en Palma, pero estoy feliz porque me voy sabiendo que he dado el máximo en cada entrenamiento desde el primer día. En algunos momentos de dificultad también luché para dar el mi mejor versión y ayudar en todo lo posible. La vida pone dificultades y debemos superarlas y ese es el ADN del Mallorca Palma Futsal. Le agradezco a José haber apostado por mi hace dos temporadas, a él y a Vadillo, al cuerpo técnico y a todos los trabajadores”.

Saldise

Saldise agradeció a José Tirado el interés que tuvo en él desde hace años y recordó que “cuando llegué a Palma, hice una rueda de prensa en el Hospital Quirón en la que dije que venía para ganar títulos y ganamos el más grande que hay. Pero a parte de eso, me quedo con las vivencias que hemos tenido. Son muchos viajes y muchos momentos juntos. Por encima de todo, siempre he intentado sumar, por y para el equipo, va en mi ADN, es mi forma de ser y es lo que me hace feliz. Quiero agradecer a todo el mundo y, repito, me quedo con las personas que he conocido porque, al final, estoy lejos de casa y estoy solo y a veces es difícil. Quiero agradecer ese apoyo que he tenido. Me llevo muy grandes amigos y unas vivencias increíbles. Estoy encantado de haber estado aquí, he dado todo lo que he podido y muchas gracias al equipo y a la isla porque me habéis tratado como a uno más desde el primer día”.

Marlon

Marlon también se despidió de la que ha sido su casa en estas últimas tres temporadas. “Quiero agradecer a Tirado por darme la oportunidad en Palma, al cuerpo técnico y a los jugadores del club. Estoy muy contento de haber compartido estos tres años con todos vosotros. Ha sido un camino increíble para mi y he disfrutado mucho. Quiero aprovechar para contarles que nunca pensé en vivir fuera de Brasil, pero conociendo Mallorca he cambiado, tanto yo como mi familia, mi idea sobre eso. Voy a llevar a Palma siempre en el corazón porque han sido tres años maravillosos. He disfrutado del club, de la ciudad y de la gente que he conocido aquí. Me voy sabiendo que he podido participar de este momento tan especial y del mejor año del club”, declaró el cierre brasileño.

Mancuso

Por último, Mancuso también dedicó unas palabras de despedida al Mallorca Palma Futsal y sus aficionados y aseguró que “fue un honor jugar en Palma. Quiero agradecer a Tirado y Vadillo por confiar en mi y dejarme vivir en la isla con mi familia. Estaré siempre agradecido a los compañeros, fue un honor jugar a vuestro lado, a los trabajadores del club y a todos los aficionados. Le deseo lo mejor al club y estoy seguro que en el futuro nuestros caminos se volverán a juntar. Muchas gracias a todos”.