Es Jardí suma Mucho Mambo Festival, Summer of Rock y la fiesta de clausura con Children of the ‘80s

Es Jardí ha añadido tres nuevas citas al cartel de su segunda edición, con la fiesta de Sa Fonda y Panela!, Mucho Mambo Festival (18 julio), la noche de guitarras de Summer of Rock (8 agosto) y la fiesta de clausura de la mano de Children of the ‘80s (31 agosto) se unen al ciclo estival que volverá a ofrecer música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos los jueves, viernes y sábados del 11 de julio al 31 de agosto en el Recinto Mallorca Live Festival en Calvià.

Tres nuevas fechas se suman a la programación que ya contaba con la gran inauguración a cargo de Children of the ‘80s y Nacha Pop (11 julio), Carlos Vives (12 julio), Babasónicos (13 julio), India Martínez (19 julio), Morcheeba (25 julio), Sacro by Mëstiza (26 de julio), Rozalén (27 julio), la fiesta Bresh (1 agosto), Siempre Así (2 agosto), Amaral (9 agosto), Viva Suecia (15 agosto), Summer of Love (16 agosto) La Oreja de Van Gogh (17 agosto), la segunda cita con Bresh (29 agosto) y Ana Mena (30 agosto), a falta de más nombres por confirmar.

Las entradas están disponibles desde 18€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.