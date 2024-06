Pere Nicolau, arquitecto del aeropuerto de Palma: «No me ha sorprendido que se inundara Son Sant Joan»

«No me ha sorprendido porque cuando llueve tanto pasan estas cosas», señala Pere Nicolau Bonet sobre el caos que invadió el aeropuerto de Palma el martes con la tormenta que inundó las instalaciones.

El arquitecto mallorquín que diseñó el nuevo edificio terminal, inaugurado en 1997 es reticente a dar declaraciones sobre lo sucedido. Y más sobre la idoneidad de los terrenos que ocupa el tercer aeropuerto de la red de Aena en España. «Decidí no hacer ninguna declaración» sobre Son Sant Joan. «Considero que ya no soy la voz que tiene que hablar», afirma, dado que «en 2016 hubo un concurso para el proyecto de reforma al cual yo ya no me presenté».

Sobre si se tuvo en cuenta algún estudio referente a la zona inundable en la que se asentaba la terminal, Nicolau señala: «Cuando intervenimos teníamos ya toda una documentación elaborada por Aena sobre ese particular. Entonces no encargamos nada, nos basamos en sus datos».

El arquitecto dice no recordar nada más, aquel proyecto «lo empezamos hace 40 años». Considera que el emplazamiento del aeropuerto es una «zona segura».

Redacción

