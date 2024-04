Muere Víctor Uris: El amigo y la armónica que nunca fallaban

Era un secreto a voces, una horrible noticia que nadie quería que llegara, y este miércoles llegó la confirmación: Víctor Uris, la armónica del Capitol, pionero del blues en Mallorca, el músico que cultivó la amistad como pocos y nos recordó que todos somos discapacitados en potencia, ha muerto a los 66 años, víctima de una grave enfermedad.

Decenas de amigos acudieron al Hospital Sant Joan de Déu de Palma para abrazar a Silvia Schnut, la mujer con la que se casó hace unos años, y recordar juntos a un músico diferente, muy amigable, siempre sonriente, de lado a lado, como decía esa gran canción que incluyó en su primer disco en solitario, tras su exitosa aventura con la Harmònica Coixa Blues Band.

Muere Víctor Uris en Palma a los 66 años: Una vida en fotografías del pionero del blues en Mallorca / Archivo DM

«Naces y te adjudican una familia, que puede ser cojonuda, anodina o una puta mierda, y te la tienes que comer con patatas, sí o sí. Los amigos los eliges tú. En mi caso ha sido uno de los pilares de mi vida. Sin mis amigos no sería nada, ni como armonicista ni como persona. Hace poco celebré entre amigos mi 60 cumpleaños. Estoy tranquilo, contento de llegar adonde he llegado. Ahora hay que ir a por los 70 y los 80, luego ya me da igual», confesó a este diario en una extensa entrevista con motivo del estreno de Víctor Uris, els camins del blues, película que Javier Pueyo proyectó en el Atlàntida Film Fest.

Seguro que a estas horas Uris está brindando con dos de sus grandes amigos que partieron antes que él: Toni Reynés y Pau Donés. «Empecé a tocar gracias a Toni Reynés. Fue Reynés el que me cogió por un oreja. Sin él no sé lo que sería. No existiría como músico».

Que nadie espere un homenaje a un autor cuya pérdida exige algo más que el nombre de una calle. «No quiero que montéis una fiesta para mí sin mí, qué gracia tendría si no voy a estar yo para pasármelo bien», le soltó a uno de los suyos, de los que nunca fallan, durante su ingreso en Sant Joan de Déu.

Canciones inéditas de Víctor Uris y la atracción por la armónica

Víctor Uris deja canciones en el cajón, que pronto verán la luz, y también deja un testimonio vital en contextos complejos. La plaza Fleming, la del Capitol, fue su barrio de Palma, unas calles en su momento peligrosas en las que logró sobrevivir. «La droga no entiende de nada cuando entra. Cayeron gente cercana y no cercana, pero todos conocidos. Fue un momento muy chungo, pero no solo para este barrio, para Mallorca entera. Mallorca fue uno de los tres sitios con más heroinómanos de España. Los récords chungos siempre los batimos en Mallorca».

Apasionado de la Creedence y los Beatles, el blues, «una música sencilla que me llegaba y me emocionaba, y me emociona aún», siempre se sintió atraído por el sonido de la armónica. «De niño tuve una caja de indios y vaqueros, de soldaditos, y ahí hallé una armónica. Me gustaba. Por mediación de una tienda que vendía por correo, Discoplay, vi un tío con una guitarra y una armónica, y me compré el Drinking in The Blues. Me gustó muchísimo y empecé a comprar a tope discos con armónica, cuanta más armónica mejor».

Víctor Uris, con Pau Donés / Archivo DM

Corría el año 1981. Seis años antes «un mal golpe» le sentó en una silla de ruedas. «El día que la gente descubra que todos somos discapacitados en potencia… Yo un día me levanté a los ocho de la mañana caminando y a las ocho de la noche ya no caminaba. Nadie me preguntó si me apetecía». Con el tiempo, la vida fue sonriéndole, primero con la Harmònica Coixa Blues Band, un grupo que cambió la escena local, y posteriormente con su carrera en solitario, iniciada en 2002 con De lado a lado, un disco que reunió a Pepe Milán, Toni Pastor y Pau Donés, una joya que no deja de remover por dentro a quien la escucha.