Lara Williams: «Me interesa que las mujeres actúen de formas no permisibles»

Lara Williams (Manchester, 1985) ha presentado en Palma L’Odissea (Angle Editorial), la traducción al catalán que el escritor Albert Pijuan Hereu ha hecho de su segunda novela, The Odyssey. La autora ha sido una de las invitadas al ciclo Màtries, organizado por la Fundació Mallorca Literària y ayer, en la libreríaRata Corner, habló de sus obras y del interés que le suscita escribir sobre el comportamiento femenino no convencional.

L’Odissea está protagonizada por Ingrid, que desde hace cinco años trabaja en un crucero de lujo como una forma de huida de las responsabilidades y de su marido. En sus días libres, se entretiene siguiendo a turistas y bebiendo hasta emborracharse... La historia comienza cuando a esta mujer la seleccionan para un programa de formación inspirado en la cultura japonesa y que imparte el capitán del barco, una mezcla de gurú de Silicon Valley y Elon Musk, según confesó la novelista.

Lara Williams quería escribir sobre la vida en un crucero porque le gustaba la idea de «un lugar que sea una especie de hiperarticulación o hiperrepresentación, una especie de lugar sin lugar, es solo esta masa flotante. Me gusta la idea del artificio en mis escritos. Y hay una especie de ‘disneyficación’ en un crucero», en el que «todo aparenta ser algo que no es». La novelista también quería explorar cómo ese entorno afectaría a «las personas que lo mantienen y trabajan en él y ese estar expuestas a ese tipo de artificio día tras día y lo que le haría a su cerebro».

La novelista, antes de la presentación en la librería.

Williams utiliza un lenguaje muy directo, lo contrario al artificio del que trata el libro, y con un estilo sarcástico hace una crítica social. La protagonista decide entrar a trabajar en un crucero para no tener que decidir sobre nada, acostumbrada a estar sobreprotegida por su familia. «Pero creo que también busca la destrucción, no quiere pensar en nada, quiere ser aniquilada, en cierto modo, ya sea a través de la ideología, el trabajo o el afecto y la emoción. Así que creo que está buscando la destrucción, en cierto modo está borrada por el programa de trabajo en WA [la compañía]. Y también creo que ella simplemente quiere subcontratar todas sus decisiones a otra persona, ni siquiera quiere decidir qué ropa usar, ella no quiere decidir qué comer, solo quiere que alguien le dé y le diga qué hacer, y encuentra una extraña liberación».

Tanto en su anterior novela, Supper Club, como en esta, los personajes protagonistas son femeninos y se comportan de maneras poco habituales en muchos aspectos. «Me interesa que las mujeres actúen de formas no permisibles, escribir sobre cosas como el apetito femenino y el deseo de comer hasta que enfermas. Me gusta Ingrid por ser tan emocionalmente ininteligente y no sabe por qué te hace sentir incómoda. Sí, me gustan las mujeres que se comportan de un modo que no es el que se espera».

Williams solo ha hecho un crucero y cuando era pequeña, junto a su familia, del que no se acuerda. Pero el ensayo de David Foster Wallace sobre su experiencia personal en uno de lujo y el libro Lost at sea, de Jon Ronson, incrementaron su «fascinación» por ese mundo. Se planteó titular la novela thalassophobia [el miedo a la profundidad del mar], pero aconsejada por su editora se decidió por The Odyssey, porque también hace referencia al viaje de vuelta a su casa que realiza la protagonista.

La escritora trabaja en una nueva novela, aún sin fecha de publicación, en la que por primera vez habrá un protagonista hombre. En ella, recupera la historia real de Leavenworth, un pueblo norteamericano que vivía de la industria de la madera y decidió cambiar y convertirse en una especie de parque temático de Alemania.

