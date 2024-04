Fallece en Palma el músico Víctor Uris a los 66 años

Gran pesar en el mundo de la música: Víctor Uris, nombre propio de la escena mallorquina, ha muerto a los 66 años. “La música me ha dado la vida”, confesó el músico a este diario en 2018, con motivo del estreno de la película de Javier Pueyo Els camins del blues, un género al que dedicó sus ilusiones y muchos de sus proyectos.

Enamorado del blues

“La música siempre me ha gustado. De niño unos se iban a jugar a fútbol y yo iba a cantar y tocar con mis amigos, o a un concierto, o escuchábamos algún disco, sin otra pretensión que pasarlo bien. Gracias a un disco de blues payés que cayó en mis manos, de Sonny Terry & Brownie McGhee llamado Drinking in The Blues, me quedé enamorado de esta música y empecé a comprar armónicas. La música fue un gancho para salir hacia adelante, en lo profesional y en lo anímico. La música es un gelocatil cojonudo”, aseguró a este diario Victor Uris, siempre con una sonrisa.

“Un mal golpe”, en 1975, le llevó a una silla de ruedas, desde la que se enfrentó y disfrutó de un sinfín de proyectos. “El día que la gente descubra que todos somos discapacitados en potencia… Yo un día me levanté a los ocho de la mañana caminando y a las ocho de la noche ya no caminaba. Nadie me preguntó si me apetecía”.

Victor Uris, músico / DM

Fundador de la Harmònica Coixa Blues Band

Fundador de la Harmònica Coixa Blues Band, se codeó con las primeras espadas del pop, el rock y el blues de la Mallorca de los años 80 y 90, como Vicenç Caldentey, Joan Bibiloni o el también desaparecido Toni Reynés. En 2002 publicó su primer trabajo en solitario, De lado a lado, producido por Pepe Milán, con Toni Pastor en las mezclas y Pau Donés en la lista de colaboradores.