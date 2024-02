Carlos Vives, Babasónicos y Viva Suecia se suman este verano al cartel de la segunda edición de Es Jardí

La segunda edición de Es Jardí, el concepto musical boutique, cuenta con tres citas más con la mejor propuesta musical nacional e internacional. Carlos Vives (12 de julio), Babasónicos (13 de julio) y Viva Suecia (15 de agosto) visitarán el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live Festival, que volverá a ofrecer música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos los jueves, viernes y sábados del 11 de julio al 31 de agosto.

Crece un cartel donde ya figuraban la inauguración con Children of the 80's (11 de julio) y la fiesta Bresh (1 de agosto), así como las actuaciones de Rozalén (27 de julio), Amaral (9 de agosto), La Oreja de Van Gogh (17 de agosto) y Ana Mena (30 de agosto).

El cartel del festival Es Jardí. / Es Jardí

60.000 personas en 2023

El ciclo de conciertos Es Jardí se puso en marcha en 2023 y a lo largo de 8 semanas congregó a 60.000 personas. En su primera edición contó con los conciertos de David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40, así como los espectáculos de Sara Baras, el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, y las fiestas Children of the ‘80s, Summer of Love y Bresh.