Ana Mena y Amaral se suman a la programación de conciertos de Es Jardí para el próximo verano en el recinto del Mallorca Live Festival.

Es Jardí ha anunciado nuevas confirmaciones en el cartel de su segunda edición. La fiesta Bresh (1 de agosto), Amaral (9 de agosto) y Ana Mena (30 de agosto) se incorporan a la programación del ciclo, que volverá a ofrecer música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos los jueves, viernes y sábados, del 11 de julio al 31 de agosto, en Magaluf.

Las nuevas confirmaciones se añaden a las actuaciones ya anunciadas semanas atrás: la fiesta de inauguración con Children of the 80’s (11 de julio), la actuación de Rozalén (27 de julio) y La Oreja de Van Gogh (17 de agosto).

La fiesta Bresh se celebrará el 1 de agosto de 19 a 01 horas. Creada en Argentina hace casi diez años, es un evento de color, música y buen ambiente, “un gran show con la mejor música: reggaetón, pop, cumbia, trap, electrónica y casi cualquier género que haga que nadie quiera dejar de bailar”, destacan desde Mallorca Live.

Amaral celebrará sus 25 años de éxitos musicales con un concierto el 9 de agosto. Eva Amaral y Juan Aguirre han emprendido una gira que recorrerá las principales ciudades españolas mientras preparan un nuevo álbum de estudio.

Ana Mena, considerada una de las artistas del momento, presentará el 30 de agosto Bellodrama, con temas tan conocidos como Las 12 (junto a Belinda), Un clásico o Me he pillao x ti (junto a Natalia Lacunza). Este trabajo le ha hecho merecedora de un disco de oro. Ha colaborado con artistas de la talla de Becky G, De La Ghetto, CNCO, Descemer Bueno, Fred de Palma, Omar Montes, Deorro, Rocco Hunt, Dellafuente, Emilia, Nio García, Reik, entre otros, y su música ha triunfado en países como Italia, Francia, Suiza y por Latinoamérica.

60.000 personas en 2023

El ciclo de conciertos Es Jardí se puso en marcha en 2023 y a lo largo de 8 semanas congregó a 60.000 personas. En su primera edición contó con los conciertos de David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40, así como los espectáculos de Sara Baras, el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, y las fiestas Children of the ‘80s, Summer of Love y Bresh.