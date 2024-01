Neules: la memoria gustativa para la recuperación artesana

El sonido crujiente de las ‘neules’ de Begoña Nadal y Onofre Martorell acompaña encuentros familiares durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. La recuperación de este oficio artesano bajo la denominación de Ses Antigues, comenzó hace casi 25 años, en 1999. Un lustro antes, empezaron a darle vueltas a la idea de recuperar las ‘neules’ que el tío abuelo de Onofre cocinaba en casa y vendía en la Plaça Major de Palma. Se llamaba Pep Ferre y había venido de Alicante. En aquel entonces, a comienzos de los 70, se ganaba la vida vendiendo ‘neules’ en invierno y helados en verano, algo que también hacían otras personas en el mismo lugar, como el heladero conocido como El Rubio. Sin embargo, Pep Ferre dejó el oficio para ayudar a su hijo en el sector turístico y solo las elaboraba para la familia.

Begoña comenta que «cinco años antes de crear Ses Antigues le habíamos pedido la receta, y nos dijo que nos la daría, pero enfermó y murió. La buscamos, pero no la encontramos. Pasado un tiempo cayó en mis manos un libro antiguo con la receta, pero no estaba completa por lo que tuvimos que recurrir a la memoria gustativa familiar».

Recordando el sabor de antaño

Los ingredientes de este dulce son harina de trigo, agua, huevos, azúcar, vainilla, ralladura de limón y canela. Para hallar la fórmula antigua, el padre de Begoña y los hijos de Ferre hicieron de ‘tastadors’, es decir, Begoña preparaba una versión de la receta y ellos decían si era el sabor que recordaban de antaño, a modo de ensayo/error. Llegó un día que dijeron: «És aquesta!» y ya no la cambiaron más. Poco a poco empezaron a darse a conocer hasta que llegó el primer pedido serio. Personal del Ajuntament de Calvià las había probado y querían hacer una comanda para unos lotes. Ante la creciente demanda, apostaron por tener todos los papeles en regla y, así, el mes de octubre de 1999 oficialmente empezaron como ‘neulers artesans’. En esa época, ni Onofre ni Begoña tenían trabajo. Él había dejado su oficio y ella, delineante, estaba pendiente de una oferta laboral que nunca llegó. Así que empezaron a hacer ‘fires’, concretamente la del Dia de les Illes Balears fue un éxito, ya que agotaron todas las existencias. Desde entonces no han parado de recorrer mercados, tanto en verano como en invierno.

Pese a que sus ventas se triplican en época navideña, gracias al hecho de recorrer la isla durante el último cuarto de siglo, mercado a mercado, han convertido su producto artesano en un alimento que no solo se enmarca en época invernal, sino que se consume en todas las estaciones como un ‘snack’ dulce. Su oferta abarca desde las tradicionales de Navidad, las ‘enrodillades’ (que desde el 2013 elaboran también en versión sin azúcar) y las ‘mitges llunes’ rellenas de distintos sabores, hasta las ‘neules doblegades’ y los ‘rodets farcits’. Comentan que quienes las prueban les suelen decir: «las vuestras son las mejores» o «como las vuestras no hay ninguna». Su clientela, año tras año ha aumentado, pasando de ser familiares, amigos y conocidos a ser gente que no saben quién es. «Pensamos que hemos sido claves en recuperar la neula, para darle protagonismo por si sola, y para ello ha sido fundamental la calidad y a no querer crecer sin parar y conocer nuestros límites», concluyen los ‘neulers’ artesanos.