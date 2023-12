El premiado corto ‘No porn avocado’ cuenta la historia de amor de una pareja de actores porno

No porn avocado es la historia de una pareja de intérpretes que dejó atrás su tierra para tratar de alcanzar en Hollywood el sueño americano. Sin embargo, lo que consiguieron fue trabajar como actores porno. Por estos motivos laborales tienen que ser infieles y ahí surgen los celos y problemas. El cortometraje del director de cine mallorquín Gabriel Fornés ha llamado la atención por dar una perspectiva distinta de quien se dedica a la industria del porno y ha obtenido hasta ahora siete galardones en festivales de todo el mundo.

«La figura de este tipo de actores está muy cosificada, nos parece que es vulgar y nos reímos de eso, aunque nosotros hemos querido darle un trato humano y nos adentramos en la intimidad de la pareja, sus conversaciones, su vida diaria y cómo se sienten, ya que también sufren, igual que cualquiera», dice el protagonista, Jose Torresma.

Aunque «hay varias escenas explícitas de sexo, simplemente pretenden mostrar el trabajo de la pareja, no excitar al espectador, porque en realidad se trata de una historia de amor, no de un corto porno», como añade el director y guionista. Cuenta que estuvieron «barajando si rodar esas escenas de forma real tras la propuesta de la protagonista, Sandra Pérez, que había sido actriz porno», pero optaron por simularlas debido a que no era relevante que fuesen auténticas.

Lo importante para Fornés era «crear un trasfondo con mensaje», destaca quien se inspira en la obra de Bukowsky. De hecho, su corto Colgados, con la actriz Annabel Totusaus, trata sobre una mujer que tras cortar con su pareja llama a una línea erótica, pero lo que pretende la cinta es hablar de la soledad, en la línea de los conocidos relatos del escritor estadounidense.

Sueños frustrados

Temas como las relaciones y los celos o los sueños frustrados son el hilo conductor de No porn avocado, cuyo título es un guiño a una escena de la película de 13 minutos. La idea original surgió de una inspiración muy próxima: «la propia historia de Torresma, que se trasladó a Los Ángeles a probar suerte como actor, pero él no tuvo que dedicarse al porno», cuenta el cineasta, que es amigo del intérprete mallorquín. Por el contrario, Sandra Pérez sí trabajó en ello tras otro sueño frustrado, por lo que cuando surgió el papel en el cortometraje de Fornés, «aceptó porque quería demostrar que es una buena actriz».

Además, sin pretenderlo, su tratamiento estético de las redes sociales dio una idea al cineasta. «Ella utiliza mucho los filtros, que dan un aspecto maquillado de la realidad, y yo quería hacer algo así para ofrecer un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados. Finalmente logré que un experto crease un filtro con Inteligencia Artificial que le da una estética pictórico-digital. Es un proceso laborioso y aún no muy pulido, pero ha quedado coherente».

Tal vez también es lo que ha gustado a los festivales de cine de la India, París, Lyon, Hamburgo, Atenas, Roma y Los Ángeles que han premiado No porn avocado. Aún queda recorrido por otros festivales de pequeño y mediano formato antes de su estreno en Palma el próximo año.