José Torresma: «Hollywood está sobrevalorado»

El actor mallorquín se marchó en 2014 para cumplir el sueño americano y regresó tres años después con varias conclusiones: «Hollywood está sobrevalorado porque se ha vendido muy bien, pero hasta el paseo de la fama es pequeño»; «la profesionalidad y competitividad sana tienen un gran nivel y los actores dominan la técnica, que contrarresta su falta de energía y lo poco extrovertidos que son»; y al volver «te das cuenta de que la industria cinematográfica de aquí ha avanzado mucho en los últimos años».

El mejor bagaje que trajo en su mochila fue el curso de interpretación que hizo con Michelle Danner, discípula de Stella Adler, una de las más destacadas profesoras en este ámbito y que formó a actores tan importantes como Marlon Brando. Por su parte, algunos de los alumnos de Danner han sido James Franco, Penélope Cruz, Salma Hayek, Don Cheadle y Henry Cavill, entre otros muchos. «Pese a que ya llevaba 17 años como actor, mis capacidades profesionales y de adaptación se incrementaron, no solo por el intenso curso de un año, sino porque los actores nos nutrimos de las experiencias que vivimos para aplicarlas luego a los personajes y durante esta etapa he tenido cientos».

Experiencias y trabajos de todo tipo, tal como cuenta en su libro. Torresma ejerció de lavaplatos, de hombre-anuncio y hasta de bailarín en la calle con el fin de atraer clientes al stand de una compañía telefónica. Seguro que le ayudó su trayectoria en el mundo de la publicidad. Como actor, trabajó en un spot para la marca Toyota en EE UU gracias a la representante de artistas que contrató en Beverly Hills.

No obstante, de lo que más orgulloso está es de sus papeles en ocho cortos profesionales con la New York Film Academy y la Universidad de Los Ángeles (UCLA), en las obras teatrales Wonderwomen y Black wood tale y en la película independiente titulada The red thread. Aunque su sueño americano no haya sido tan increíble como se imaginaba de niño mirando las películas de los años 80, el actor mallorquín lo ha cumplido y no se arrepiente de nada. «Si no llegas a tus retos, es porque la vida te ha guardado otra cosa». Tal vez en forma de libro de aventuras.