La resonancia Schumann, más conocida como el “latido de la Tierra”, ha aumentado sus vibraciones en los últimos días. Se dice que esto podría provocar sueños raros, malestar físico, cambios en la percepción del tiempo y hasta un supuesto despertar espiritual.

Este fenómeno que ocurre en la Tierra ha agitado las redes sociales desde que se hizo público que sus vibraciones estaban aumentando. Ahora son muchos los que se preguntan qué hay de cierto y qué no en todas las teorías que circulan por internet.

¿Qué es la resonancia Schumann?

Se trata de un ruido electromagnético que ocurre en la atmósfera y que se propaga en la cavidad entre la superficie terrestre y el límite inferior de la ionosfera. Su principal causa son las tormentas eléctricas.

Para que se entienda: cada día llegan a producirse hasta 2.000 tormentas eléctricas en la Tierra a la vez, lo que genera unos 50 rayos por segundo. Cada uno de ellos genera ondas electromagnéticas que empiezan a circular alrededor del planeta. Estas quedan atrapadas entre la superficie terrestre y el inicio de la ionosfera (una capa de la atmósfera que se extiende entre los 80 y los 500 km de altitud) donde se originan grandes concentraciones de electrones libres.

Alguien sabe sobre la frecuencia de Shumann?

Aquí les explico:

La resonancia Schumann es un conjunto de picos en la banda deELF del espectro electromagnético de la Tierra.Este fenómeno sucede porqueel espacio entre la superficie terrestre y la ionosfera actúa como una guía deonda pic.twitter.com/rq4uQDi9nl — Kros❤️‍🔥 (@KarlaOl69152233) June 23, 2023

La ionosfera actúa como una guía de ondas. Algunas de esas ondas -si tienen la longitud adecuada- se combinan aumentando su fuerza y generan ese 'latido de la Tierra' llamado resonancia de Schumann.

Un fenómeno viral

En los últimos días, se ha viralizado su existencia. Esto se debe a que la resonancia reportó un aumento de sus vibraciones, pero no se sabe exactamente cuánto. Su rango normal está alrededor de los 7 Hz, y se estima que podría haber aumentado a 12 Hz. Actualmente, no se puede saber la causa del aumento de las vibraciones, pero algunas hipótesis son: cambios en las condiciones atmosféricas, actividad geomagnética, alteraciones en la ionosfera y variaciones en la actividad solar.

No se conoce que tenga afectaciones en la salud humana

La ciencia dice que no tiene afectaciones en la salud humana. "Las frecuencias de esta resonancia son no ionizantes, no tienen la energía suficiente para romper o modificar la estructura de moléculas y átomos", comenta Doctora en Ciencias Físicas, Mar Gómez, en un tuit do

Pero¿es cierto que tiene efectos en la salud? La ciencia nos dice que NO. Las frecuencias de esta resonancia son no ionizantes, no tienen la energía suficiente para romper o modificar la estructura de moléculas y átomos. pic.twitter.com/t6FGAXTu1n — Mar Gómez (@MarGomezH) June 23, 2023

Lo que sí que afirman los investigadores es que está relacionada con los ritmos biológicos y el sistema nervioso de formas de vida como la de los animales.

Una de las aplicaciones que tiene el fenómeno - según publica la doctora- es que medir la resonancia Schumann de otros planetas nos puede ayudar a identificar si tienen tormentas.