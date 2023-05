'La Velada del Año 3', que se celebra el próximo sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, ya tiene seis artistas confirmados que actuarán entre combate y combate.

Ibai Llanos y Gerard Piqué desvelaron en Twitch los primeros nombres que cantarán en el evento. El streamer vasco y el exfutbolista aseguraron en el directo que el evento contará con otro artista más asegurada, pero que su identidad se tiene que mantener en secreto por "contratos de confidencialidad". Ibai también desveló que podría haber un octavo, pero que todavía no está totalmente cerrado.

Artistas confirmados

Quevedo

Rosario Flores

María Becerra

Estopa

Feid

Ozuna

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III.



Más de 40.000 entradas vendidas en 25 minutos

'La Velada del Año 3', que según afirmaron Ibai Llanos y Gerard Piqué tendrá entre 65.000 y 67.000 espectadores en el Cívitas Metropolitano, vendió en menos de 25 minutos más de 40.000 entradas. El excentral del Fútbol Club Barcelona confirmó que se vendieron más de 1.000 entradas por minuto.

La Velada del Año 3 durará unas siete horas y enfrentará a doce streamers y creadores de contenido en combates de boxeo: Ampeter vs PapiGavi; Rivers vs LaRivers; Fernanfloo vs Luzu; Shelao vs Viruzz; Amouranth vs Mayichi; Coscu vs Germán Garmendia.