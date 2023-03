Con más de medio millón de visualizaciones, la "consulta culinaria" que le hizo una joven a su tía se ha hecho viral en redes sociales.

Teté Paz, una usuaria de TikTok, quiso hacerle una broma a su tía Mari y le preguntó por WhatsApp sobre los ingredientes de una receta: "Tía Mari, estoy en casa de una amiga, estamos haciendo carne en salsa. Ella no tiene olla exprés, te voy a enviar la olla que tiene", le dice a través de una nota de audio. Seguidamente, le envía una imagen de unos fogones muy sucios y continúa: "Lo que te iba a decir... ¿Se le echa mucho vino blanco o poco? Dímelo cuando lo leas".

Después de ser la foto de la cocina, la tía de Teté, le contesta entre risas que primero debería echarle lejía a la placa: "Vais a coger una enfermedad, qué asco. ¿Dónde te has metido?". "Tía Mari, que te ha escuchado mi amiga", continúa la joven, que finge meterse en el baño para enviarle un audio y decirle que no diga nada más para que no le escuche su amiga. Después, le envía otro audio insistiendo con la duda del vino blanco. "Échale bastante vino a ver si cogéis un 'cebollinazo'", responde su tía, muerta de la risa.

"¡Tía Mari, que mi amiga se va a enfadar conmigo al final! Pero, ¿qué le digo que le eche a la placa? ¿Es malo que cocine ahí?", continúa Teté. Su tía, con una risa muy contagiosa y divertida, le contesta: "A la placa no le va a pasar na' pero no sé cómo estará la olla por dentro...".

"¿Qué le digo? ¿Que le eche KH7? Dice que no se quita, que ya lo ha intentado más veces... No vaya a ser que me intoxique aquí. Dime ahora lo del vino blanco, porfa, en un audio", insiste de nuevo la joven, continuando con la broma. "Vino le echas dos vasitos cuando tú veas que la carne está bien pegada en el fondo, que hierva y ya os la coméis".

La publicación de Teté se ha llenado de miles 'me gusta' y comentarios en menos de 24 horas. En ellos, la mayoría de personas que comentan, se ríen de la broma y destacan, sobre todo, la risa de la tía Mari: "Me ha recordado a la risa del pato Donald, me ha encantado"