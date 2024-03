Jaume Mut: «Cada día estamos mejorando las cosas»

Jaume Mut, técnico del Atlético Baleares, ha señalado este mediodía en la rueda de prensa previa al partido del domingo en El Collao, ante el Alcoyano (12:00 horas), que su equipo llega «con buenas condiciones» al encuentro. «Cada día estamos mejorando las cosas que queremos que el equipo nos dé», ha destacado, aunque es consciente de que el tiempo se agota para un equipo que lucha por una salvación que está muy lejana: «No tenemos margen para fallar».

«Estamos intentando que se adapten a nuestras ideas», ha explicado Mut, que ve a los jugadores «muy receptivos». «Veo un vestuario predispuesto al cambio, a hacer cosas diferentes para conseguir la victoria», ha aseverado.

El técnico felanitxer ha añadido que trabajan pensando en «ir día a día». «Queremos que los jugadores no piensen en más allá. Quiero que recuperen la credibilidad en ellos mismos», ha sentenciado.

«Quiero que no tenga miedo»

«No me gustaría ver que el equipo compita pocos minutos con la intensidad que pido. No quiero ver un equipo que no mire a la portería rival. Quiero que no tenga miedo, necesitamos ganar partidos», ha apuntado.

Sobre el rival, ha afirmado que el «Alcoyano es un equipo muy intenso y en buena dinámica». «Son muy ganadores en segundas jugadas, será un partido muy físico en un campo complicado», ha concluido.