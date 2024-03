Jaume Mut: «Si no creyese en la salvación no estaría aquí»

«Claro que creo en la salvación, si no creyese no estaría aquí», ha señalado este mediodía Jaume Mut en su primera comparecencia como técnico del Atlético Baleares. «Soy realista. Claro que creo, pero hoy no me preocupa la salvación. Me preocupa el ganar el domingo», ha sentenciaod el entrenador, que hasta hace solo unos días dirigía al Manacor de Tercera División.

En la rueda de prensa previa al partido ante el San Fernando, que también ha sido su presentación oficial, Mut ha sido muy claro con respecto a lo que espera del equipo: «Necesitamos ser mejores en defensa y en ataque. Hemos priorizado el ataque a la defensa. El equipo se tiene que sentir importante».

«Espero del equipo ganas de ganar. Lo segundo es que sean ellos. No quiero restar su potencial. Necesitamos lo máximo de ellos. Son las bases de todo. Son parte de todo. Los jugadores están comprometidos al 100%», ha aseverado el felanitxer, que ha agregado: «Me da igual el rival, me interesa mi equipo y mis compañeros. Con todos los respetos al San Fernando. Quiero centrarme en lo nuestro».

«La plantilla es espectacular. Están implicados al 100% y con mucha calidad. Son todos jugadores de Primera RFEF. Los juveniles también suman y que tienen mucha ilusión. El día a día es muy guapo por la ilusión. Os lo digo de corazón. Hay gente que sufre y lo hacen por el club», ha sentenciado el técnico.

Jaume Mut también ha incidido en que «los inicios son de muchas horas de trabajo, de ver lo que necesita el equipo. La clave es enviar un mensaje al equipo en el que crea y que nos llevará a ganar partidos». «Estamos transmitiendo confianza. Los que tienen que sacar esto son los jugadores. En dos días no se salva todo, pero les estamos dando herramientas para conseguir un buen resultado el domingo», ha concluido.