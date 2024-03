Juanma Barrero: "La salvación está muy difícil, pero eso no te exime de que tengas que pelear"

Juanma Barrero tiene claro que la salvación del Atlético Baleares es complicada, ahora a siete puntos, pero se niega a tirar la toalla. "Está muy difícil. Si no lo queremos ver… pero eso no te exime de que tengas que pelear. Tenemos que ser competitivos", dijo el preparador en la previa del duelo de este domingo ante el Córdoba. Los blanquiazules visitan a uno de los equipos más en forma de la categoría, que ocupa la tercera posición. "Viene en una dinámica muy positiva. Han crecido muchísimo y van dando pasos hacia delante. De los de arriba es el equipo que mejor compite, no solo por juego, también sin balón", comentó antes de asegurar que ya se han recuperado de la dolorosa derrota ante el Mérida (2-1): "Estábamos dolidos, pero nos hemos levantado para afrontar el siguiente partido, como siempre".

Barrero, que confirmó las bajas de Juanra y Forniés y la duda de Armando, tiene fe en que la salvación es posible. «Yo creo. Creo en que vamos a competir cada partido. En cuanto tengamos esa pizca de suerte en los detalles. El otro día no llegaban y nos lo metemos nosotros. No estamos controlando los detalles. Eso nos ha costado todo el año y ahora nos está penalizando. Nos está impidiendo sumar. La presión está cada semana. Cuando encadenas resultados negativos sabes que puedes no estar al día siguiente", destacó.