El presidente y propietario del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, ha manifestado esta noche, a través del canal de Youtube del club, que «si la situación del equipo no mejora, haremos un cambio» a final de temporada, en referencia al director deportivo Patrick Messow y el secretario técnico Jordi Roger. El equipo es colista con un solo punto en el Grupo 2 de Primera RFEF tras seis jornadas disputadas.

«No puedo perder cada año dos millones de euros, por eso hemos bajado el presupuesto. He gastado más de veinte millones en el Atlético Baleares. Es la primera vez que pierdo un treinta por ciento. No pasa nada porque el dinero es dinero», ha comentado.

«Estoy contento de estos diez años, pero esta Liga es diferente. La temporada no ha terminado y después vamos a ver, si no funciona vamos a hacer un cambio. Y yo, si pierdo dinero y no estoy a gusto… He puesto mucha pasión y quiero siempre lo mejor, pero si vienen otros y suben a Segunda también estaría contento», añadió Ingo Volckmann, en un mensaje que deja dudas sobre sus intenciones.

«Nunca había estado tan mal»

«Barrero nos ha dicho que puede dejar al equipo en media tabla, que es nuestra idea»

Volckmann, que ha reconocido estar «tocado, nunca había estado tan mal», se ha mostrado esperanzado con el cambio de entrenador y que, a partir de ahora, el equipo recupere posiciones en la tabla. «Hemos hecho un cambio, si es bueno o no lo sabremos al final. Soy el primero que está disgustado, decepcionado», ha explicado en la entrevista. «Hemos cambiado alguna vez y normalmente siempre funciona. Barrero solo lleva tres días entrenando y nos ha dicho que puede dejar al equipo en media tabla, que es nuestra idea. Me han hablado muy bien de él», dijo, tras lamentar el elevado número de lesionados en la plantilla. «Nunca he visto tantos lesionados en un equipo, hay que mirar porqué», subrayó.

El máximo mandatario de la entidad blanquiazul, que ha dejado entrever que el club fichará un central y que deja la puerta abierta a quien se quiera marchar en el mercado de invierno, ha repasado su trayectoria de diez años en el Atlético Baleares. «Cuando llegué no tenían ni equipo ni campo ni nada. Estaban en guerra. He cogido el club y cada año estamos mejorando. Somos un club pequeño, pero hemos hecho un buen trabajo. Antes era un club de Tercera, después Tolo (Cursach) puso mucho dinero y posteriormente llegamos nosotros. En diez años estamos en la liga más alta fuera del fútbol profesional. Muchos clubes, como el Hércules, no han llegado a la Primera RFEF», ha recordado.