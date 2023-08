Patrick Messow está tranquilo. El directivo deportivo del Atlético Baleares ha asegurado esta mañana, en la presentación oficial de Félix Ofoli y Jorge Martínez-Losa, que tienen ganas de que empiece la Liga y que puede que el capítulo de fichajes no se mueva más. Tenemos una plantilla unida, se entienden entre todos y estamos muy contentos. Tenemos ganas de que empiece la liga. Hasta el 31 de agosto todo puede pasar. Puede ser que no hagamos ningún movimiento más. Estoy tranquilo», ha expresado.

Sobre Ofoli y Jorge Martínez, ha destacado que con sus incorporaciones el Atlético Baleares "suma altura en ataque y en defensa". «Félix es un central que ya lo queríamos desde que nos marcó cuando estuvo cedido en San Sebastián de los Reyes. Aunque sea joven ya es un central con experiencia. Es un central de presente, pero también de futuro», ha destacado sobre el defensor.

«Jorge es un delantero de 1’96 que servirá como un nueve de referencia, pero que también se mueve muy bien lejos del área. Es un jugador con mucho potencial. Confiamos mucho en su calidad. Queremos ayudarle a que vuelva a tener la confianza posible», ha añadido.

Ofoli ha resaltado que desde que el el club blanquiazul se puso en contacto con él tuvo claro qué decisión tomar: «Soy un jugador fuerte y tengo muchas ganas de que las cosas vayan bien aquí. Tuve algunas conversaciones con Patrick y no tuve ninguna duda. Veo al equipo unido y bien».

Por su parte, Jorge ha reconocido que todavía no está al 100%, pero que espera estarlo pronto. "Soy un nueve de área y tengo que marcar las diferencias ahí, pero también puedo aportar en otros ámbitos. Las lesiones te hacen ralentizar todo, pero ahora lo que necesito es jugar y encontrar todas esas oportunidades. En esta pretemporada me estoy encontrando muy bien y no tardaré mucho en ponerme al 100%», ha concluido.