Tato García tiene muchas de ponerse al frente de nuevo del Atlético Baleares. El entrenador mallorquín, que renueva por una temporada, no ha querido marcarse ningún objetivo de cara a la temporada que viene, sobre todo teniendo en cuenta que la plantilla está por construir. "El Atlético Baleares es un club que siempre ha estado arriba. Tenemos mucha responsabilidad, nuestro primer objetivo es formar una buena plantilla. Que sea un equipo reconocible por la manera de ser y jugar. No podemos correr, hay que tener las cosas claras. Los objetivos se marcan cada día. Todo lo que podemos decir ahora sería mentira porque es evidente que hay muchas salidas y habrá muchas llegadas. El objetivo de Tato es ser mejor que el año pasado", ha comentado Tato esta mañana en la sala de prensa del Estadi Balear.

Con un presupuesto más reducido que en anteriores temporadas, la dirección deportiva rastrea el mercado buscando jugadores jóvenes y con ganas de hacerse un hueco en el fútbol. "No tenemos que correr y equivocarnos. Tenemos que elegir bien. No tenemos la situación de poder fichar un Dioni. Hay que tener paciencia para elegir bien porque no nos podemos equivocar", ha precisado.

"Buscamos un perfil de jugador que quiera crecer, responsable y que tenga muchas ganas de hacer las cosas bien. Que no venga ya de vuelta y que venga solo a vivir en Mallorca. Un futbolista que pueda crecer conjuntamente con el club. Si encontramos eso será mucho más fácil de conseguir lo que quiere el cuerpo técnico", ha añadido acerca del tipo de futbolista que le interesa tener en el equipo.

La cantera, como en el caso de Toni Ramon, tendrá un peso importante el curso que viene. "Son jugadores jóvenes, que conoces y en el caso de Toni Ramon lo tuve en Santanyí y él solo se puso en el primer equipo. Lo ha dicho Patrick, el mercado de Primera RFEF es muy amplio. Tener dinero no te garantiza estar arriba. Hay 15 equipos que quieren hacer playoff. Confiamos en nuestro trabajo para poder traer este tipo de jugador. Tenemos mucha ilusión de que nos salga bien", ha destacado.

Por su parte, el director deportivo Patrick Messow, ha explicado los motivos de volver a postar por la continuidad de Tato al frente del primer equipo. "Parece que hemos tardado un poco en anunciarlo, pero todo el focus estaba en lo deportivo. Hemos tenido que esperar al presidente que estaba fuera de viaje y cuando ha vuelto lo hemos arreglado rápido. Las dos partes estamos convencidas. Se lo ha ganado y ha demostrado que podemos contar con su talento como entrenador. Firma por una temporada junto a su cuerpo técnico", ha dicho.

Al igual que el entrenador, Messow ha preferido no hablar de objetivos de cara a la temporada que viene. "Mi respuesta va a ser un poco aburrida. Ahora mismo el objetivo es hacer la plantilla. Una buena pretemporada y estar preparados para poder afrontar la primera jornada. No vamos a hablar de ascenso o playoff, sino de competir. Ya veremos dónde llegamos", ha concluido.