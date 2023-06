El Estadi Balear ha vivido una mañana muy emotiva. En una rueda de prensa especial, el lateral del Atlético Baleares Laure Sanabria se ha despedido del fútbol rodeado de su familia, compañeros de equipo y miembros del club. «Si tuviera que elegir cómo despedirme sería de esta manera, sintiendo el cariño y el respeto de todo el mundo», ha explicado. Previo a explicar los motivos de su retirada, el club ha proyectado una recopilación de mensajes de excompañeros de profesión que habían compartido vestuario con Laure en el Deportivo de La Coruña, el Alcorcón y el Atlético Baleares.

El director deportivo Patrick Messow ha agradecido al jugador su ejemplaridad y destacando el honor para el club haber formado parte de una carrera tan excepcional. "Está claro quién es el protagonista hoy y simplemente quiero dar las gracias como club y como persona a una persona tan ejemplar. La verdad es que estoy contento que como club hayamos formado parte de una carrera tan excepcional. Solo tengo palabras de agradecimiento para Laure, realmente nos hubiera gustado disfrutar del él un año más, pero la decisión ya la tenía tomada, lo tenía muy claro», ha apuntado.

🎙️ Rueda de prensa de Laure Sanabria



🗣️"Siempre he dicho que quiero retirarme yo del fútbol y que el fútbol no me deje a mí"



🗣️"He intentado ser el mejor jugador posible"



🗣️ "Gracias, me voy muy contento del cariño del todo el mundo"



🔗 https://t.co/pztjRZs53b#GraciasLaure pic.twitter.com/HepUiYJ5fk — Atlético Baleares (@atleticbalears) 14 de junio de 2023

Laure, visiblemente emocionado, ha dado las gracias a todos los que le han acompañado en este camino. "Quiero agradeceros a todos que estéis aquí y me arropéis, ese respeto para mí vale mucho, que hayáis venido todos, mi familia, amigos y el club. También agradecer al club todos los medios que ha puesto para que me despida, se agradece porque al final uno no sabe cuándo se va a despedir pero si tuviera que elegir cómo despedirme sería de esta manera, sintiendo el cariño y el respeto de todo el mundo", ha destacado.

El veterano lateral ha reconocido que era una idea que ha reflexionado toda la temporada, pero con la delicada situación del equipo en la Liga ha preferido mantener al margen: "Creo que tengo la conciencia tranquila de que he intentado ser el mejor jugador posible y tampoco quiero decir mucho más. Esto ya lo planteaba en mi cabeza este último tramo y lo tenía un poco claro, la situación del equipo y del club no me permitía pensar en mí, yo sabía lo que quiera pero tampoco podía transmitirlo abiertamente, por no quitarle el foco a lo importante que era en mantener la categoría".

"Creo que me ha llegado el momento, que mi cuerpo y mi mente está pensando ya en otras cosas. Siempre he dicho que quiero retirarme yo del fútbol y que el fútbol no me deje a mí y creo que es el mejor momento", ha añadido.

El ya exfutbolista madrileño ha calificado de "profesionalidad" haber conseguido la permanencia esta temporada. "Estoy súper orgulloso de cómo lo ha afrontado la plantilla. Estábamos en la pelea de conseguir la salvación y teníamos encima una frustración muy grande, creo que éramos buenos jugadores pero no se demostraba en el terreno de juego y, al final, conseguirla es un ejemplo de profesionalidad de todos", ha concluido.