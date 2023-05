El Atlético Baleares se ha quedado sin red tras caer ante el Real Unión gracias a un golazo de Oyarzun en el inicio de la segunda mitad y otro de Nacho en el descuento. Los de Tato, en un partido complicado por el mal estado del césped, han caído ante un rival directo que les adelanta en la clasificación y se complican su permanencia en Primera RFEF. A falta de dos jornadas solo les vale ganar para evitar un descenso que significaría un fracaso.

La ventaja conseguida tras ocho partidos sin perder se ha esfumado tras tres derrotas consecutivas. A falta de lo que haga el Cornellà esta tarde en su visita al Nàstic de Tarragona, los blanquiazules ocupan la decimoséptima posición con 43 puntos, empatado con La Nucía (que ha perdido ante el Sabadell) y los catalanes, que marcan la permanencia a falta de jugar. Sin embargo, la peor noticia es que los de Tato ya no dependen de sí mismos.

Muy poco fútbol se ha visto en el Stadium Gal entre el Real Unión y el Atlético Baleares. Las fuertes lluvias registradas en Irún han dejado un terreno de juego en muy malas condiciones que han hecho difícil disfrutar del partido. Balones directos, aprovechar rechaces y jugadas a balón parado. Poco más se podía hacer con un césped que ralentizaba o aceleraba la pelota a voluntad.

El Atlético Baleares no podía irse de vacío de su visita a uno de los campos históricos de la categoría. La victoria les acercaba mucho la permanencia. El empate alargaba la agonía una semana más y la derrota les asomaba al descenso a Segunda RFEF.

Tato ha presentado un once predominantemente defensivo, colocando a Sibille como pivote por delante de la defensa y volviendo a prescindir de Dani Nieto. El partido no estaba para florituras y sí para el juego directo, lo que puede explicar su once.

La única ocasión de la primera parte, y muy clara, ha sido para los blanquiazules en el minuto 4. Carlos Julio, novedad también en el once, sacaba un potentísimo disparo desde el vértice del área que se estrellaba en el larguero tras desviarla Irazusta. Y en el rechace, Dioni, ha querido ajustarla demasiado con la cabeza y la ha enviado fuera.

A partir de ahí, un recital de imprecisiones ha acompañado el resto de la primera mitad. Los locales se limitaban a envíos en largo aprovechando la envergadura de Gagua y la velocidad de Bravo, aunque con escaso éxito. Los palmesanos, acostumbrados a combinar, buscaban la manera de acercarse al área rival, aunque no han vuelto a inquietar la meta de Irazusta.

Tan solo un fallo individual o un mal cálculo a la hora de despejar podían desbloquear un marcador que apuntaba al empate a cero por la falta de ocasiones. Así se llegaba al descanso con un resultado que era nefasto para los locales y regular para los visitantes.

Y así ha llegado el tanto de Oyarzun para los locales. Laure se ha equivocado en la salida entregando el balón directamente al 11 del Real Unión. Este, desde unos 30 metros, se la ha acomodado a la pierna izquierda y la ha colocado en la escuadra derecha de Lucas Díaz con un disparo imparable.

El tanto ha sentado como un jarro de agua fría para los de Tato. La derrota les dejaba en una situación muy peligrosa a falta de dos jornadas para el final. El entrenador mallorquín tomaba cartas en el asunto y cambiaba el sistema, quitando del campo a Laure y Sibille y metiendo a Patrana y Dani Nieto.

Sin embargo, los cambios no daban la reacción esperada. Iván Pérez, tras un saque de esquina, a punto ha estado de conseguir el segundo con un remate de cabeza que se ha marchado rozando el pelo.

Y todo ha empeorado en el 68 tras una durísima entrada de Petcoff que le ha costado la roja directa. Una entrada con la plancha a la altura de la tibia que podría haber hecho lesionado a Azkue. Una baja muy sensible para lo que quedaba de partido y para la final del próximo sábado ante el Calahorra.

Si ya estaba complicada la cosa con el 1-0, con un jugador menos prácticamente era misión imposible. Los locales empezaban a gustarse. Su victoria les hacía superar al Atlético Baleares en la tabla, ganarles el golaverage directo y abandonar los puestos de descenso.

Nacho, con todo el equipo volcado, ha sentenciado en el minuto 92 y el Atlético Baleares ha encadenado su tercera derrota consecutiva. Los blanquiazules están a un punto de la permanencia a falta de dos jornadas y el partido de este sábado ante el Calahorra, ya descendido desde hace varias jornadas,