Onésimo Sánchez vivirá este domingo (12:00 horas, retransmitido por IB3) su estreno en casa como entrenador de un Atlético Baleares que persigue un triunfo que le permita cerrar la primera vuelta de la Liga mirando a la zona alta de la tabla. El Sabadell, que marca la primera de las cinco plazas de descenso, es quien visita el Estadio Balear.

Busca el conjunto blanquiazul su segundo triunfo a las órdenes de Onésimo, que se estrenó en el banquillo balearico con una clara victoria (1-3) en el campo del Nàstic de Tarragona. Allí se lució con un ‘hat-trick’ el delantero Dioni, que será de nuevo el referente en ataque de un Atlético Baleares que no presentará demasiados cambios con respecto al once de la semana anterior. David Forniés, tras cumplir su partido de sanción, será la principal novedad en la convocatoria y en el once de un equipo que tiene las bajas de los lesionados Víctor Pastrana y Jesús Álvaro. También estará disponible el canterano Toni Ramon.

Por lo que respecta al Sabadell, que llegó ayer por la tarde a Mallorca, se presenta con la única novedad de Ricard Pujol, lateral izquierdo que llega de la Ponferradina, y las ausencias de Pelayo Suárez y Juan Delgado, que rescindieron con el club catalán.

«Son un gran equipo»

«Son un gran equipo y un rival directo, como todos. Tendremos que estar muy concentrados porque tienen un gran potencial, especialmente en ataque», señaló este sábado el técnico del Sabadell, Miki Lladó, quien destacó que el Baleares «sumó una victoria en un campo muy complicado» como el del Nàstic. «El equipo está con confianza y vamos a por los tres puntos. Este partido nos permitirá evaluarnos como grupo y continuar creciendo», añadió.

«Estoy convencido de que haremos las cosas bien. Nos estamos ayudando y se está elevando el nivel. Queremos que nos exijan porque tenemos ganas de saber dónde está nuestro tope», concluyó el técnico del Sabadell, que abrió el año ganando al Ahtletic B (1-0) tras encadenar tres derrotas.