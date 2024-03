El tremendo enfado de Bertín Osborne tras su paternidad con Gabriela Guillén: "¿Cómo se puede decir semejante tontería?"

Bertín Osborne ha salido de nuevo a escena. El cantante, por decisión propia, se defiende de las acusaciones que se han vertido sobre él en el tema de su nueva paternidad junto a Gabriela Guillén. Y es que ha pasado prácticamente un mes y medio desde que la empresaria diera a luz a su recién nacido.

Todo saltó por los aires cuando el propio Bertín realizó una entrevista en exclusiva para una famosa revista en la que explicó que él ya había sido padre y que no volvería a ejercer de ello. Aun así, el ranchero no ha hecho mención ninguna en contra de la madre de su sexto hijo y explicó que "allí estaría para lo que necesitara".

Y es que el último episodio de este capítulo no se hizo esperar. La propia Gabriela pidió a los medios que la dejaran en paz, ya que no podía disfrutar del pequeño tranquilamente y que quería que la prensa no hablara de ella. Durante algunas semanas, parece ser que algo había cambiado pero, el último suceso de Gabriela Guillén ha hecho que Bertín estalle en sus redes sociales.

Bertín explica lo sucedido

Estas fueron sus palabras

"Bueno me acabo de enterar, exactamente son las siete de la tarde, lo que le ha pasado a Gabriela en el coche, que le han roto el cristal y le han robado la sillita del bebé, o algo así me han contado. Y me han dicho también que hay unos alienígenas que han dicho por allí que si yo he tenido algo que ver con eso por el tema del ADN del niño..."

"Vamos a ver ¡Dejad de fumar lo que estáis fumando, cambiad de camello! ¿Cómo se puede decir semejante barbaridad? ¿Estamos todos locos? Desde luego como dice mi amigo Carlos Herrera, ya no cabe un tonto más en este país".

Bertín explicaba así que no tenía nada que ver con lo que había sucedido, un episodio más de esta historia que seguirá dando que hablar tras su reciente sexta paternidad junto a Gabriela Guillén.