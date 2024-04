La paternidad de Bertín Osborne en el aire: así se enteró del nacimiento de su hijo

Bertín Osborne se ha expresado por primera vez después del nacimiento del hijo de Gabriela Guillén. Aunque un día después se divulgaron unas declaraciones polémicas en las que afirmaba que "no asumiría el rol de padre", estas fueron realizadas días antes del nacimiento de su sexto hijo. Ahora, tras la trágica muerte de su amigo Arévalo, el exmarido de Fabiola Martínez ha ofrecido nuevas declaraciones a la revista ¡HOLA!, en las que comparte por primera vez cómo se enteró del nacimiento del bebé.

El periodista Antonio Rossi, un día después del parto, informó en el programa 'Vamos a ver' que el parto fue muy complicado. Gabriela Guillén se convirtió en madre el 31 de diciembre, y tanto ella como el bebé estuvieron al borde de la muerte durante el parto. "Dice que perdió el conocimiento durante el parto y que al bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También que le dieron arritmias", comentaron en aquel momento.

El comentario de Bertín Osborne en 'El Hormiguero' que no gustará a Gabriela Guillén / Antena 3

Así se entera Bertín del nacimiento de su sexto hijo

Sin embargo, Bertín Osborne no tuvo conocimiento de nada de eso. Según sus declaraciones, el artista no ha tenido contacto con Gabriela Guillén desde el pasado mes de julio, y, por lo tanto, no tuvo información sobre el nacimiento del bebé. Bertín reveló que se enteró "al día siguiente" y que recibió la noticia "a través de un amigo común".

Ante preguntas específicas sobre la entrevista y sus sentimientos tras enterarse de que Gabriela ya es madre, Bertín Osborne respondió que no tiene "nada más que decir" y le desea "todo, todo lo mejor" a Gabriela Guillén.

Gabriela Guillén manda un comunicado

Recientemente, Gabriela emitió un comunicado, expresando su cansancio ante la persecución mediática de la que ha sido objeto en los últimos días. La empresaria, ex de Bertín Osborne, que dio a luz a su primer hijo el 2 de enero, lamenta la difusión de "rumores y presuntas informaciones no contrastadas" .

Además y hace hincapié en ello en el documento, pide respeto a su privacidad y la de su familia, advirtiendo que tomará medidas legales si es necesario para proteger sus derechos a la intimidad.