Encarna Navarro ha afirmado en una entrevista a 'Espejo Público' que ha mantenido una relación sentimental con Bertín Osborne durante 15 años. Este supuesto romance coincide con la época en la que Bertín estuvo con Fabiola Martínez, con quien tuvo un hijo, según destacó la colaboradora Laura Fa.

El testimonio ha sido rápidamente desmentido por el presentador de 68 años. De hecho, Gema López desveló las primeras palabras del presentador al enterarse de la noticia: "Todas son iguales".

"No quiero saber nada de este tema"

En relación a esta polémica, su exmjuer, Fabiola Martínez ha tomado la decisión de distanciarse por completo del historial sentimental de su exmarido. También declaró en 'Espejo Público' que no tiene interés alguno en seguir involucrada en este tema y desea mantenerse al margen de cualquier discusión al respecto. "No tengo nada que aportar a todo esto" ha comentado. "Estoy muy bien, no estoy en medio de nada. Estoy volcada en la fundación y no quiero saber nada de este tema", ha dejado claro. En los últimos meses, la venezolana se ha visto salpicada por las noticias que rodean al padre de su hijo.

Así lo contó Encarna Navarro en 'Espejo Público'

Encarna Navarro, que partició en la quinta edición de 'Operación Triunfo' confirmó en una entrevista a 'Espejo Público' que mantuvo una relación sentimental con Bertín Osborne durante 15 años.

"Me niega ahora, como si no me hubiera visto nunca", ha dicho indignada la cantante, ya que Bertín no ha querido confirmar este romance. “No se quiere pillar los dedos, es normal. A mí me duele y por eso me siento muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso y una persona maravillosa. Siempre se ha portado muy bien y esto ha sido algo mutuo de los dos. Parece que no me hubiera visto nunca”, asegura Navarro.