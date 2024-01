Ayer por la mañana, Gabriela Guillén dio la bienvenida a su primer hijo. Este acontecimiento se produce en un momento en el que la comunicación entre la modelo y el padre del recién nacido, Bertín Osborne, el cantante y expareja sentimental de la empresaria es prácticamente inexistente. Además hace apenas unas semanas Bertín rompió su silencio en una entrevista junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

A pesar de la intensa vigilancia de los periodistas en su residencia en Madrid, especialmente desde que alcanzó la fecha estimada de parto el pasado 31 de diciembre, no se ha observado a Gabriela Guillén ni entrando ni saliendo de su hogar, por lo que o debe estar en otra casa o todavía no ha salido del hospital.

Paloma García Pelayo compartió en 'Y ahora Sonsoles' que Bertín Osborne se encuentra ajeno y desconectado en Sevilla, donde está con el resto de su familia en su propiedad rural. "Se mantiene al margen", afirmó la periodista.

Además la periodista afirmó que por ahora Bertín esperará algunos días para poder realizarse la prueba de paternidad que ratifique que el cantante es el padre biológico de la criatura. "No hay muchos más datos". "Bertín no estará en los primeros días". "De momento no hay ningún tipo de relación".

La incógnita más grande

La propia periodista desveló en 'Y ahora Sonsoles' que todavía no se conoce el nombre oficial del pequeño. Lo que se sabía es que iba a ser un niño. Paloma García Pelayo ha aclarado que no cree que se realicen muchos movimientos durante estos días. "Las fechas son importantes. Primero por respeto a la propia madre no tendrá prisa".

Gabriela Guillén no quiere el apellido Osborne en su hijo

Según confesó la modelo en el programa de Antena 3: "Para mí es mucho más importante que me mande un mensaje de: ¿Estás bien? A que me mande una transferencia bancaria con dinero para el bebé". "No, a mí me gustaría ponerle mi apellido. Aunque sé que él como padre tiene derecho a que su hijo lleve su apellido, por eso le pediré la prueba de paternidad", concluyó la modelo.

La noticia del embarazo salió a la luz en julio pasado, apenas unas semanas después de que se hiciera público que Gabriela Guillén y Bertín Osborne habían mantenido una relación sentimental.