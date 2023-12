Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años. Así lo constatan las informaciones filtradas y las declaraciones que Gabriela Guillén, su examante paraguaya, ha hecho a los medios de comunicación. El presentador quiere quedar en un segundo plano, se desvincula de toda la gestión y se ha llegado a rumorear que ha pedido una prueba de paternidad.

Hace apenas unas semanas, la pareja de su anterior enamoramiento volvió a aparecer en un programa de televisión para expresar su opinión. Su presencia no tenía como objetivo generar titulares sensacionalistas, sino desmentir falsedades y exponer la realidad de la situación.

En primer lugar, respondió de manera contundente a aquellos que sugieren que se está aprovechando económicamente de la relación con el madrileño: "Hizo dos pagos para el alquiler y los gastos (...). Hay cosas más importantes que el dinero, él no está pendiente. No quería nada de él, si no era atención, me siento sola".

A pesar de todo, la modelo y esteticista, que se describe como "emprendedora de mi vida" en su biografía de Instagram, está afrontando la maternidad en solitario de la mejor manera posible. En esta plataforma, comparte su día a día como futura madre y publica contenido relacionado con el deporte y el bienestar. También comparte otras fotografías, como la última que ha compartido, que llaman más la atención. Con el mensaje "en la vida me han pasado tantas cosas, pero sin duda esta experiencia es única. ¡Eres mi mayor fortaleza!", Guillén se muestra en un carrusel de instantáneas luciendo un sombrero y una camisa blanca que deja al descubierto su barriga de embarazada.

En segundo lugar, dejó claro que ha tomado una decisión significativa sobre el hijo que está esperando y que criará sin el respaldo del otro progenitor: llevará solo el apellido de la madre. En otras palabras, no llevará el apellido Ortiz, sino que figurará inicialmente como parte de la familia Guillén, no Osborne, ya que este es el segundo apellido del personaje televisivo.

A principios de este noviembre compartía otra foto en americana y un top lencero con el mensaje "tantas ganas de ver tu carita ya". Rostros conocidos de la televisión como Raquel Arias, la ganadora de Insiders 2 de Netflix, le dedican "me encanta" a los comentarios, o la actriz Ivonne Reyes, que le dice "ya queda poquito… una nueva vida".

El cantante no se encuentra entre sus seguidores aunque siga formando parte de "Capote" una de las colecciones de ropa en las que la modelo forma parte como empresaria.