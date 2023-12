Bertín Osborne fue el invitado del pasado miércoles de 'El Hormiguero' . A pesar de las controversias que rodean su nueva paternidad, el cantante estuvo de humor durante la entrevista con su amigo Pablo Motos. Desde el inicio, el andaluz sorprendió al presentador con una foto de ambos de hace muchos años, mostrándolos en su juventud. Bertín, además de compartir anécdotas, reveló su nuevo proyecto: su séptimo álbum de rancheras.

Este nuevo disco se trata de una recopilación de clásicos del género interpretados por grandes figuras, incluyendo al propio Osborne. No obstante, este no es su único proyecto en mente, ya que también tiene a la venta una fragancia personal.

Motos tiró de ironía y le preguntó a su invitado si no estaba cansado de ganar dinero. Y es que Bertín Osborne tiene todo tipo de productos a su nombre, como picos, cerveza, aceite o salsas. Y le lanzó una divertida pregunta al artista: "¿Tú no crees que el mercado está pidiendo a gritos los huevos de Bertín?"

El cantante comentó que junto a su amigo empresario, 'el turronero', José Luis López Fernández, que dedició finalmente no ser el padrino del hijo que espera Bertín junto a Gabriela Guillén, recompraron la empresa que tenían para todos estos nuevos productos que el cantante va sacando.

Este fue el comentario de Bertín Osborne sobre su futura paternidad

El artista respondió sinceramente: "Pues sí ya lo tenemos pensado, ya nos hemos puesto en contacto con una granja de huevos camperos en Soria". Ante esta revelación, Pablo Motos le propuso al cantante un posible eslogan, que contenía una clara referencia a su última paternidad: "Los huevos que caducan más tarde". A lo que el cantante expresó: "No, que no caducan". Finalmente Pablo Motos no quiso meterse en más charcos y dijo: "Vamos a cambiar de tema".

Durante el verano, se hizo público que Bertín Osborne, a sus 69 años, será padre por sexta vez junto a la modelo Gabriela Guillén. No obstante, Bertín calificó este acontecimiento como un "embarazo no deseado" y lo describió como "un accidente de los que suceden a diario". Estas declaraciones de Osborne generaron una gran controversia, marcando el inicio de la polémica que desató la propia entrevista de la modelo en 'Y ahora Sonsoles' donde explicaba lo ocurrido con el cantante.