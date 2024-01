Bertín Osborne ha sido padre por séptima vez. Ayer los medios de comunicación se hacían eco del nacimiento del hijo que esperaba Gabriela Guillén, la mujer con la que el cantante estuvo manteniendo una relación sentimental hace unos meses.

Debido a su reciente paternidad, la revista 'Hola' ha sacado una entrevista anterior al nacimiento del bebé en el que Bertín cuenta toda la verdad sobre su relación con la modelo y explica que no volverá a ejercer de padre: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre". Además, tras esta sentencia, Bertín Osborne añadió: "Si se confirma que es mío, yo ayudaré".

Estas fueron sus declaraciones a la revista antes del nacimiento de su séptimo hijo

"A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente... No quiero ser padre", reitera Bertín Osborne sobre su papel como padre con el hijo de Gabriela Guillén.

“No sé por qué se piensa que he estado desaparecido… En absoluto. He estado trabajando. Siempre se tiene la idea de que los artistas tenemos que salir al paso de cualquier comentario o de cualquier novedad que se dé en nuestra vida y… ¡Para nada! A mí me importan tres narices las cosas que se digan.

Y mucho más si no tienen ningún fundamento, tal y como, en muchos casos, ha ocurrido. Yo no tengo por qué estar dando contestaciones ni entrevistas para aclarar… Yo no tengo que aclarar nada, porque no tengo ninguna necesidad y me aburre soberanamente hablar de cosas que no me interesan", explica el famoso cantante de rancheras a la revista del corazón.

“Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme la prueba de paternidad".

Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre”.

El cantante reconoció que echa de menos su vida de pareja con su exmujer Fabiola

“Echo de menos la vida en pareja, sí, pero con matices… A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo en todo. Es una compañera bestial”, ha reconocido en la propia entrevista.