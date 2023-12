La relación entre Rocío Flores y Fidel Albiac ha sido consistentemente tensa. La hija de Rocío Carrasco no ha tenido ningún gesto de aprecio con el marido de su madre y sobretodo desde que sale en los medios, incluso ha llegado a vertir graves acusaciones sobre él. Estas acusaciones, hasta el día de hoy, no han sido respaldadas públicamente.

Y es que a lo largo del tiempo, el esposo de Rocío Carrasco se ha tenido que enfrenar a duras críticas y cuestionamientos por parte de varios miembros de la familia Mohedano/Jurado, incluida la afirmación de que controla por completo la vida y el patrimonio de la heredera universal de Rocío Jurado.

Una de las críticas más feroces en televisión ha sido precisamente la hija de su pareja, quien ha expresado públicamente sus opiniones desfavorables sobre Fidel Albiac en varias ocasiones. En marzo de 2022, antes del estreno de "Rocío: contar la verdad para seguir viva", la joven participó en El Programa de AR, donde arremetió duramente contra su padrastro.

Estas fueron sus declaraciones

Después de ver un avance de la docuserie, Rocío Flores salió en defensa de su padre, atacando abiertamente a Fidel Albiac. En sus palabras, afirmó que su padre era "un ser" mientras que Fidel Albiac "es un ser de luz, y lo que menos tiene es luz". También aseguró: "las únicas personas que han vivido en esa casa 24 horas diarias se llaman Rocío Flores Carrasco y David Flores". "Si algún día me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo se cae España", añadió a continuación. Sin embargo, estas acusaciones no se desarrollaron más, y desde entonces, la nieta de Rocío Jurado ha aparecido cada vez menos en televisión.

Aunque no está claro si se ha reconciliado con su madre, todo parece indicar que no ha sido así. Y es que visto el documental que 'Lazos de Sangre' hizo sobre 'la más grande' no hubo mención ninguna ni a sus nietos ni a los hermanos de Carrasco.

De todos es sabido la buena relación que existe entre Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores, una Gloria que tampoco tuvo ninguna mención en el programa de La 1, al igual que su hermano Jose Fernando, hijos del matrimonio que 'La voz de la copla en España' tuvo con José Ortega Cano. Un documental que tampoco agradó a la tía de Rocío Carrasco, Rosa Benito, quien por redes sociales atacó duramente a su sobrina.

Sea como sea Rocío Flores parece estar pasándolo mejor después de la separación entre su padre y Olga Moreno, la mujer que según ella "ha cuidado de mí y de mi hermano David" además de su hermana pequeña Lola.