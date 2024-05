Desentrañan los misterios de las explosiones más poderosas del Universo

Un nuevo estudio revela algunos de los secretos más importantes de los estallidos de rayos gamma (GRB), considerados como las explosiones más poderosas en el cosmos. Esta información es crucial para comprender las características de los primeros tiempos en que existieron las estrellas.

Un grupo de científicos liderado por la Universidad de Alabama en Huntsville (UAH), en Estados Unidos, ha publicado recientemente una investigación en la revista The Astrophysical Journal en la cual se arroja luz sobre el comportamiento de los estallidos de rayos gamma, verdaderas potencias cósmicas que se han constituido en los eventos más intensos en el Universo desde el Big Bang. Los investigadores se centraron en el movimiento de los chorros de partículas donde se originan estas fuerzas, revelando así parte de sus secretos.

Un misterio que comienza a resolverse

Los estallidos de rayos gamma (GRB, según las siglas en inglés) son fuertes explosiones de radiación gamma que generan más energía en unos pocos segundos de la que producirá el Sol durante su vida útil, estimada en 10.000 millones de años. Estos fenómenos transitorios, considerados como los eventos electromagnéticos con mayor liberación de energía en el espacio desde los inicios del cosmos, se han constituido en uno de los enigmas más desafiantes para la astrofísica contemporánea, desde su descubrimiento accidental en 1967 por un satélite de vigilancia nuclear.

"A pesar de haber sido estudiados durante más de cincuenta años, los mecanismos por los cuales los GRB producen luz aún se desconocen. Si logramos entenderlos podremos comprender mejor uno de los mecanismos de producción de luz más rápidos y poderosos que emplea la naturaleza. Los GRB son tan brillantes que se pueden ver en todo el Universo: debido a que la luz viaja a una velocidad específica, nos permiten ver los primeros tiempos en que existieron las estrellas”, indicó en una nota de prensa el Dr. Jon Hakkila, autor principal del nuevo estudio.

Luz que llega en diferentes momentos

Uno de los grandes misterios de los GRB es que muestran variaciones de brillo que a veces pueden ocurrir en escalas de tiempo muy cortas. Pero lo más extraño de estas variaciones es que son reversibles: el mecanismo que produce luz en un pulso de GRB de alguna manera alimenta un patrón de brillo y luego genera este mismo patrón en orden inverso. Esto se contradice con la lógica temporal y hace que los GRB sean únicos.

Al analizar el contexto del surgimiento de los GRB, Hakkila y sus colegas explicaron que nacen cuando un chorro de partículas perfora una estrella, que luego colapsa en un agujero negro y produce el estallido de rayos gamma. Revelaron que la luz de diferentes partes del chorro nos llega en distintos momentos: esto permite comprender mejor el mecanismo por el cual el chorro produce luz y por qué los pulsos parecen “regresar” en el tiempo.

Además de saber más sobre los enigmáticos estallidos de rayos gamma y el contexto en el cual nacieron las primeras estrellas, los hallazgos también derivan en que los chorros de partículas de los GRB puedan ser considerados como verdaderos laboratorios cósmicos para estudiar los efectos de la relatividad especial, entre otros temas claves para la astrofísica.

Referencia

Gamma-Ray Burst Pulses and Lateral Jet Motion. Jon Hakkila et al. The Astrophysical Journal (2024). DOI:10.3847/1538-4357/ad2f26