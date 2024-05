El meu amic Pep Mulet, veí d’El Terreno, era alt i fort, moreno, amb una veu fonda, varonil, i una certa semblança amb Clark Gable. Era, en suma, un home atractiu.

Durant els anys de la nostra guerra tenia 24 o 25 anys i feia feina a Telègrafs de Barcelona. Avançada la guerra, quan les coses es posaren malament per a la República, va ser mobilitzat i destinat al servei de comunicacions de l’Estat Major del general Vicente Rojo, Cap Suprem de l’exèrcit republicà.

Durant la retirada de Catalunya va fer a peu amb la seva unitat el camí de Barcelona fins a la frontera. Allà va passar per El Pertús a França, com feren també Rojo, Negrín o Companys. L’internaren al camp d’Argelers, on foren bastant maltractats pels francesos i vigilats per soldats colonials senegalesos.

Un dia una delegació franquista visità el camp i els va informar que els qui no tinguessin les mans tacades de sang podien tornar a Espanya. El meu amic, que no estava compromès políticament, fou un dels qui tornaren. Però, només passada la frontera, el detingueren i l’enviaren al camp de concentració de Toro (Zamora) i després a la Model de Madrid.

Cada dia cridaven alguns noms i no tornaven a veure més els seus portadors. Un dia cridaren el seu nom i va pensar que li havia arribat la seva darrera hora. «Se puede ir», però, li digueren, i a la porta de la presó va trobar son pare, que era militar, i les seves dues germanes, que l’acompanyaren de retorn a Palma.

No volia parlar de la guerra. Però quan assegut a taula a l’hora de dinar Ràdio Nacional donava «el parte», ell s’aixecava i tancava la ràdio sense dir res. Va morir jove i com tants altres no va poder veure el final del franquisme. Al Cel sia.