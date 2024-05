Una petjada a l’accelerador de la sobrexplotació turística

Aquest any del Govern PP-Vox, començant amb el missatge de la Presidenta convidant a que venguin més turistes i eliminant les institucions (Agència contra la corrupció, Comissió de Medi Ambient), les normes,l es mesure (la moratòria de places turístiques) i els controls ha suposat una empenta per a la venda del nostre país. A qui? Als que vénen serveis i propietats que suposen okupar el nostre espai, els nostres recursos, la nostra llengua i cultura. Venen el nostre país als grans hotelers, als promotors de lloguer turístic, a les agències de viatges, a les companyies aèries i de creuers, a les empreses d’autobusos per als turistes i de cotxes de lloguer, als constructors de cases i pisos cars, a les immobiliàries... I als que compren les propietats i els serveis i que impliquen marginar-nos , expulsar-nos i impedir-nos gaudir del patrimoni que hem heretat.

Ja fa estona que les persones sensibles i conscienciades, els col·lectius afectats i les entitats de defensa del territori, de la natura i de la cultura denuncien aquesta situació. I ara tornen a llançar el clam: Prou. Aturem aquesta bogeria que ens arruina el present i hipoteca el futur.

I, just ara, els que fins ara proclamaven el canvi «liberal» per facilitar l’enriquiment més ràpid, han canviat el cantet, però no els fets. Quan detectis hi ha una contradicció entre el que una persona diu i el que fa, fixa’t en el que fa.

Haurem de recordar als governants que els ciutadans que els han votat no els han donat un xec en blanc. Els vots per governar impliquen aquest triple encàrrec.

- que resolguin els problemes de la societat i millorin o, al menys, mantenguin el benestar.

- que respectin les lleis i els consensos que hem anat construint des de L’estatut d’Autonomia.

- que no hipotequin el futur dels nostres descendents.

A Venècia i a Canarias els residents farts han sortit al carrer. Hi ha experts que pronostiquen que aquí no passarà. Pot ser que aquests experts fallin.