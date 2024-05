Visité Auschwitz

Para mí, lo mejor de las mañanas durante gran parte de mi vida ha sido el café y la lectura del periódico, en papel.

Ahora tomo té, verde, cosas de la edad. Lo del periódico sigue igual.

Parece mentira como el contexto, en este caso, las noticias que leo en el periódico, pueden cambiar el sabor de lo que uno o una está tomando. Más amargo, más dulzón, ¿demasiado caliente?

Hace unos años visité Polonia y estuve le Auschwitz- Birkenau. Es imposible no reaccionar a una visita así. Es impresionante ver las fotos de personas, niños y niñas, sus nombres, sus historias. Montones de historias y montones de muchas otras cosas, fruto de una conducta humana que parece inexplicable, pero que fue muy real y no hace tanto tiempo.

Una de esas historias, es la de dos gemelas Eva Kor y Miriam, que estuvieron presas en ese campo y que fueron sometidas a las aberraciones de Mengele. Eva, mantuvo durante toda su vida una posición de perdón que no siempre fue bien entendida por la comunidad judía. Murió en 2019 con unos estupendos 85 años.

La visita a Auschwitz me movió una especie de simpatía, no estoy segura de que sea esa la palabra, hacia el pueblo judío.

Con el té de la mañana, ahora llega a diario alguna noticia sobre la masacre de Israel en Gaza. Es imposible no reaccionar a una realidad así, es impresionante ver esas fotos de personas, niños y niñas, sus nombres, sus historias. Montones de historias…

Cuesta no caer en la demonización de los judíos. Creo que no se debe hacer, estoy segura que hay muchos judíos que no están de acuerdo con lo que el estado de Israel está haciendo.

Así es que, decido confiar, confiar en la humanidad, en la especie humana, no me queda otra, si no hay confianza hay miedo y he decidido vivir sin ese miedo.