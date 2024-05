Carta oberta a Felip VI

Senyor Rei: No me’n puc avenir de la seva capbuitada amb aquesta concessió del títol Reial a la estrafolària, llunàtica i irregular «Acadèmi de sa llengo Baléà» de pa en fonteta, que s’ha inventat una guarda d’ignorants d’extrema dreta, malaltissa d’anticatalanisme; i ja saben els mallorquins que «els ases i els ignorants són fills de cosins germans». Aquesta «Acadèmi» no té cap agafatall: ni en la lingüística, ni en la història, ni en la ciència.

Fa plorera i peguera que tot un Rei s’hagi deixat embolicar per un grup d’assessors que ha perdut la tramuntana i l’han fet «pixar fora del test», per afegitó i per més inri a damunt diuen que havia estat una decisió «meditada». Enviï a porgar fum o a fregir ous de lloca a aquests assessors lingüístics que van ben calçats per aigua i l’han fet quedar malament. Fins i tot l’han fet anar en contra del nostre Estatut d’Autonomia i això és greu. Lo seu seria que redreçàs com més abans millor aquesta patinada i digui com son pare: «Lo siento mucho me he equivocado y no volverà a ocurrir». Li faig avinent que no voldríem haver-lo d’arruixar de Marivent , per tirar puu i donar una maneta als qui malmenen la nostra llengua.

Malgrat el títol Reial que donat a aquesta bordissenca «Acadèmi», no li dona cap tipus de cientificitat lingüística, ni molt manco, però li dona una envernissada d’importància, de validesa i categoria que no mereix , i que pot crear confusió dins gent curteta de tei, que és usada políticament creant enfrontaments entorn a la unitat del català, que és un fet apodíctic.