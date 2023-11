Pau Rigo, el mallorquín que mató a su atracador y se arruinó la vida

Pau Rigo Llaneras tiene 83 años y era empleado en una oficina de la Banca March, sostiene que no quiso ascender a la dirección por las esclavitudes no siempre transparentes del cargo. No acabó el bachillerato superior, camina con bastón. Se expresa con mayor comodidad en mallorquín.

Relacionadas El TSJB rechaza repetir el juicio a Pau Rigo por matar a un ladrón e insta a dictar sentencia