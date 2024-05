Mantuvo un duelo con su colega Moisés Laguardia durante 155 programas, en los que se palpó la emoción y el compañerismo, pero ha sido Óscar Díaz, madrileño de 52 años, traductor de inglés y jefe de prensa en torneos de golf el que se ha llevado el bote de 1.816.000 euros que le permitirá tener una estabilidad económica. Cuando conecta por el Zoom con la periodista, lo primero que repara es en la estantería donde aparecen diccionarios lingüísticos. "Veo que estás acompañada de varios amigos míos", dice. "El de 'Dudas', de Manuel Seco, es un librazo". Lo suyo es pasión por la lengua. Y por el estudio. Y la buena noticia es que todo eso ha tenido premio.

Enhorabuena, el miércoles más de 3 millones de personas vieron su triunfo. ¿Cómo se vivió en casa de los Díaz?

Asimilándolo. Fue muy bonito, porque después de ‘El Hormiguero’ , donde estuvimos Moisés y yo, yo me fui a casa de una de mis hermanas donde estaban mis hermanas, mis sobrinos, mi madre, mi mujer y algún cuñado. Ver el efecto que causaba en ellas lo que ya había vivido fue precioso. Aunque ese núcleo tan cercano ya lo sabían; porque a mi madre y a mi mujer ya las habían llamado, y a mis hermanas y sobrinos los habían convocado para una cosa pequeña ese mismo día. Con lo que los que estaban ahí ya estaban metidos en el ajo. Pero, aun así, ver cómo les removía....

¿Y cómo guarda tanta gente el secreto? Aparcar el Rolls Royce delante de casa no ayudaría a mantenerlo, pero que tanta gente no hable… ¿Les tenía secuestrados?

(Ríe) Ha sido complicado, y ahora me siento culpable. Tengo que llamarles, porque ha habido gente muy cercana que no ha podido saberlo. Me refiero a tíos carnales, a mis hermanos, mi ahijado, amigos cercanísimos... Pero lo entienden. Es algo que tiene tanta trascendencia para tanta gente, que comprenden que haya sido reservado y que me haya pasado un par de semanas dando capotazos. Han sido muy indulgentes y no se han molestado demasiado.

Le voy a someter a un mini-Rosco. Con la T: Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos.

Tiempo.

Correcto. Con la S: Cualidad de seguro.

Seguridad.

¿Son esas dos cosas el mejor regalo que le dará a su mujer con tal pastón?

Sin duda. Mi mujer es la principal agraciada con esa inversión doble, pero, si ampliamos un poquito más el círculo, también se puede aplicar a mi madre y a mis hermanas. La vida es muy rara y a veces hay vaivenes de todo tipo cuando menos te lo esperas. El hecho de tener ese apoyo y ese respaldo para mí vale más que cualquier capricho que me pueda permitir.

A usted quiere regalarse tiempo para leer bien. He buscado en la RAE y no me sale la definición como tal. Explíquemelo.

A veces puede sonar un poco pedante, o una tontería que he dicho para quedar bien, pero la vida es muy rápida, muy vertiginosay a veces no cabe todo lo que queremos hacer. Incluso en una rutina más o menos establecida. A veces me enfrento a textos o libros -- creo que leo bastante--, pero no le dedico la atención que se merecería ese texto y, sobre todo, ese autor o autora. Porque estás pensando: me quedan 50 páginas, lo acabo y empiezo con el siguiente. Pararse un poquito viene muy bien, para digerir, para asimilar y para valorar. Igual no te gusta lo que pensabas que te iba a gustar, pero no has formado tu criterio, porque has ido demasiado de prisa. Y te parece una lectura normal, cuando en realidad ese texto no se merece tu aprecio. Y todo lo contrario: igual hay textos muy brillantes que por no dedicarles la suficiente atención pasan despercibidos. Creo que ahora --a ver si lo consigo, porque soy un poco fugillas, que es una palabra muy divertida, y me acelero de por sí--, pero a ver si puedo dedicarle el tiempo que se merece. Me gustaría leer tranquilo, leer mucho y leer bien.

Eso sí que es un lujo. De los 1.816.000 euros, Hacienda se lleva un 40%. En lugar de lamentarse solo espera que sea para algo bueno. ¿Una biblioteca que lleve el nombre de Óscar Díaz?

No, no hay que ponerle nombre a las cosas. Además sería injustísimo para el resto de los españoles. Todos hacen sus aportaciones con su sueldo. No hay que particularizar. Pero ojalá Hacienda lo gaste bien. Pero lo mío, lo tuyo y lo de todo el mundo. Esa es lo principal y la base de una sociedad justa. Entonces no me duele, porque esa es la base de tener unos servicios, una sanidad y una educación adecuados. Y ojalá pudiéramos aportar más. Eso significaría que ganaríamos todos un poquito más (ríe). Pero no me duelo, por aparatosa que sea la cifra, no tengo ningún problema en asumirlo.

Su duelo con Moisés ha sido muy emocionante. Y no había la sensación de 'robo' que igual se pudo sentir con el de Rafa Castaño a Orestes, pese a que ambos se lo merecían.

Esa sensación la pudo tener algún telespectador. Pero creo que Rafa tuvo la fortuna de encontrarse una circunstancia adecuada en un momento adecuado y además empezó él ha jugar. Si se hubieran invertido las tornas, Orestes habría completado el Rosco. Porque semana antes Orestes había hecho 23 de un tirón. Pero hacía como un mes que se sabía que eso podía pasar.

Lo suyo también era muy igualado.

En nuestro caso ha sido más brusco. Y no es por añadirnos méritos, pero ahora estaba un poquito más complicada la cosas. Nos estábamos enfrentando a preguntas enrevesadillas. Sobre todo las que no salen en el diccionario. Sabíamos que en cada Rosco había cuatro cerrojos, o preguntas de dificultad especial. Las de fuera de diccionario eran las que nos martirizaban porque eran más difíciles de abordarlas e incluso de prepararlas, porque no había pautas. Por eso no hemos visto ese crescendo y ha sido sorpresivo este final. Moisés en varias ocasiones se ha quedado a una y la 25 podría haber sido mi Fahrenkamp. Un tema de alguna lista que hubiera preparado, porque las preparamos con cosas muy raras.

¿Se concesidera un ‘concursólogo?

(Ríe) Si miramos mi historial, cabe decir que sí. Pero mi estancia en la tele ha sido muy repartida. He sido pertinaz, porque he tenido la suerte que he estado en concursos, como 'Saber y ganar', '¡Boom'! y 'Pasapalabra' mucho tiempo. Pero luego he estado periodos de cinco o seis años sin aparecer en ningún sitio. Y no pasa nada. Llevo trabajando desde los 19 años y seguramente seguiré trabajando. Me gustan mucho los concursos como espectador y he disfrutado de ellos por encima de cualquier consideración económica. He disfrutado grabando, me ha ido bien, mejor o peor, pero me lo he pasado muy bien con el reto que supone afrontar este tipo de desafíos culturales. Además, son unos formatos muy amables que encajan muy bien en cómo soy. Entonces ha sido un placer para mí. ¿En el futuro? Lo veo complicado. Si 'Pasapalabra' cuenta conmigo en algún especial de campeones o algo así, acudiré. Pero ahora se me hace duro pensar en que mi vida de concursante va a continuar.

Pero ¿seguirá en el chat de exconcursantes?

En ese no estoy. Me habían ofrecido gente que ganó el bote. Pero como no tenía en mi mente participar en ‘Pasapalabra’, fue una decisión de hace dos años, no llegué a entrar. El hecho de participar en vivo en los Roscos e intentar antes que los propios concursantes en antena me parece entretenido, pero no estoy en el chat, aunque sí estoy en contacto con la inmensa mayoría de ellos os por teléfono, Whatssap o por las redes sociales.