Aguirre: «Los jugadores están metidos en la Liga, supimos separar las dos competiciones»

«Están metidos en la Liga. Supimos separar perfectamente y sabemos separar, como lo hemos hecho a lo largo de la temporada, las dos competiciones. Sí, sí lo logramos», ha señalado Javier Aguirre este viernes en Son Bibiloni, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado del Mallorca en Valencia. Un encuentro que se jugará a una semana vista de la final de la Copa del Rey en Sevilla, ante el Athletic.

Según Aguirre, «lo más difícil» ha sido lo extradeportivo. «Obviamente todos los jugadores tienen compromisos, ¿no? Y eso hace un poquito que llegabas a una conversación y… es que las entradas, y el avión, y el tren, y el barco, y no sé qué... Eso ha sido lo más complicado. El tema futbolístico puro y duro, ha sido fácilmente controlable», ha aseverado. «Lo otro es lo que nos costaba un pelín más. El tratar de sustraer al jugador de su entorno familiar o de amigos», ha incidido.

«¿La alineación? ¿En Valencia? Muy clara, la tengo muy clara», ha explicado el técnico mexicano. «Luego a partir de que silbe el árbitro y en el regreso ya iré pensando en el siguiente partido», ha añadido.

El técnico del Mallorca ha indicado que Valjent «no llega» al partido de Mestalla, que los tres internacionales «han llegado muy bien» de sus compromisos con sus selecciones y que Maffeo «está para tener minutos». «Está muy bien, pero ahora ya es decisión mía», ha sentenciado.

«Greif y diez más», ha afirmado Aguirre sobre quién será el portero en Mestalla, ante un Valencia que «es un equipo dinámico, ágil, con mucha juventud». «Vamos a sufrir, sin duda», ha señalado, y ha añadido: «Aquí empatamos -en la primera vuelta- y fue complicado para nosotros. El Pipo (Baraja) lo hace muy bien. Cogió jóvenes, tuvo fe en ellos y este año están muy bien».

«Miras los números y asustan, pero en el fútbol cada partido es una historia distinta. Intentaremos hacer nuestro juego y seguir sumando en la Liga, que estamos ahí con un déficit de puntos todavía», ha agregado.

La renovación de Antonio Sánchez

Uno de los hombre propios de lesta semana es Antonio Sánchez, que ha renovado hasta 2027. «Me parece un gran acierto para ambas partes. El club hace un fichaje de un chico de la isla, de la cantera, que quiere los colores, y el jugador se asegura tres años en el equipo de su vida. Me alegro mucho por la institución y por el jugador», ha señalado Aguirre, que ha explic ado cómo ha cambiado su rol en el equipo esta temporada: «Llama la atención cómo ha cambiado su situación, pero el fútbol te da estas sorpresas. Yo a principio de temporada le dije que iba a jugar menos. El chico se quedó, aguantó y el premio está en la renovación. Me demostró que podía ser jugador del Mallorca y de Primera División, con o sin fichajes».

En una temporada en la que el Mallorca ha renovado a cinco jugadores, Aguirre ha señalado que no suele intervenir en ests situaciones. «Mi opinión no ha influido en las renovaciones. Yo no me meto en eso. Si me preguntan, contesto siempre, pero yo nunca he tomado la iniciativa», ha señalado

«Porque es difícil. Yo recuerdo un caso en mi país en el que un mister llegó a un equipo y fichó hasta 15 jugadores. A los tres meses lo echaron y el club se tragó a 15 futbolistas que igual no iban con la política del club y tal. Y es así. Para eso están los directores deportivos», ha concluido.