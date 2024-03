Picaresca en Son Moix: Aficionados llegados de Bilbao consiguen entradas para la final de la Copa del Rey en la zona mallorquinista

"Eskerrik asko, nos vemos en Sevilla", sellaron este miércoles, con un abrazo, un señor jubilado y un padre junto a su hijo adolescente frente a las taquillas del fondo sur de Son Moix.

En el día que salían a la venta las últimas 700 entradas para la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic Club del 6 de abril en el estadio de La Cartuja para no abonados bermellones, aficionados rivales también sacaron tajada de la picaresca.

"Los de Bilbao somos así. Hecha la ley, hecha la trampa. Y no he sido el único...", se excusó ante DIARIO de MALLORCA dicha persona -sin querer ofrecer su nombre aunque se identificó como aficionado rojiblanco- antes de subirse a su moto y marcharse del lugar.

El hombre, natural de Vizcaya y actualmente residente en Palma, relató que fue a comprar entradas para él y dos conocidos. "Venía a por tres y al final han sido cinco. Estaba en la cola, he escuchado al padre y al hijo bastante apurados y, cuando me han contado que habían cogido un avión a las seis de la mañana desde Bilbao, no he podido negarme a ayudarles", confesó.

Preguntado por el procedimiento que siguió, el jubilado indicó que le había dado tiempo de "conseguir fotos de los DNI de familiares residentes en la isla" y, una vez acreditada dicho requisito en las taquillas, utilizó el mismo sistema de ceder la entrada a un tercero que también podían realizar los abonados por internet.

Escudo del Athletic

Separados de la fila de un centenar de personas que esperaban ante las taquillas, los tres protagonistas intercambiaban direcciones electrónicas en las cuales después, los dos llegados desde Bilbao, recibirían los correos para activar sus entradas en la aplicación de la Real Federación Española de Fútbol habilitada para la final.

El padre y el hijo no eran los únicos hinchas 'athleticzales' en Son Moix durante la mañana del miércoles. Alguno incluso lucía desinhibidamente el escudo del Athletic Club en la carcasa de su teléfono móvil mientras preparaba la documentación a presentar en la taquilla.