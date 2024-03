La opinión de Ricard Pla del RCD Mallorca-Granada: Coratge, bon joc i tres punts clau

A vegades, en futbol, i segurament en qualsevol disciplina, és qüestió de posar-hi una marxa més. Això és el que va fer el Mallorca ahir davant el Granada, salvant totes les estadístiques i els números que tenia en contra. El Mallorca no guanyava al Granada des del segle passat, l’any 1961. Tothom s’ha cansat de recordar el darrer partit a Son Moix en una de les golejades històriques del Granada de fa dos anys fora camp, que no va servir per res a l’equip andalús, perquè va perdre la categoria.

Amb tots aquests arguments i després de firmar una primera part molt mediocre, el Mallorca i l’entrenador Javier Aguirre saberen reaccionar i, com hem dit, hi posaren una marxa més. L’equip, dirigit i intervingut pel tècnic mexicà al descans, canviant un 1-4-4-2, va crear nombroses oportunitats i a vegades, amb bon joc i amb molt de coratge, va sotmetre el Granada. Els canvis introduïts per Aguirre, donant entrada a Morlanes, Sergi Darder i Radonjic, capgiraren el panorama i el Mallorca va crear mitja dotzena d’oportunitats clares que haurien pogut acabar en golejada. Però el Granada va estar ben sostingut pel porter Batalla, fins que arribà la rematada de cap del capità mallorquinista.

Després de passar un seguit de partits expulsat, Raíllo es va reivindicar amb un bon gol, el que significava la sisena victòria de la temporada i tres punts molt valuosos quan acabam d’entrar en les famoses deu darreres jornades del campionat. El Mallorca deixa de ser el rei de l’empat, suma trenta punts i se n’allunya vuit de la zona de descens, gràcies a la derrota del Cadis a Sant Sebastià. Uns números que tranquil·litzen per continuar fermant amb més confiança el camí de la permanència. La plantilla tendrà una setmana llarga per gaudir d’aquesta victòria abans del pròxim compromís a València, dia 30 a Mestalla.