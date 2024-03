Javier Aguirre: "Mal haríamos si pensamos que vamos a ganar porque llevamos más puntos que el Granada"

Javier Aguirre ha advertido de cualquier tipo de confianza ante el Granada este sábado será un grave error. El técnico del RCD Mallorca ha calificado el choque de "partido trampa" y ha recalcado su importancia al tratarse de un rival directo por la permanencia. "Mal haríamos si pensamos que vamos a ganar porque llevamos más puntos que el Granada. Si se ha de ganar, se ha de luchar, pelear y jugar mejor. Los puntos y el lugar que ocupan en la clasificación no reflejan al Granada. Juegan muy bien al fútbol, tienen jugadores… Boyé me encanta, tiene muchísima calidad. No me aventuro por cómo venimos y cómo vienen ellos a decir que vamos a ganar", ha apuntado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Somos rivales que estamos en una zona cercana. No soy mucho de vender ideas a los jugadores cuando aún no se ha jugado el partido. Los posibles escenarios sí que los manejo con mi cuerpo técnico. Con el grupo soy muy pragmático, no me gusta sumar ni restar cuando no ha sucedido nada", ha añadido acerca de hacer cuentas a falta de diez jornadas.

Con la Copa del Rey en el foco continuo de la afición, Aguirre ha dejado claro que en el equipo solo se habla del Granada. "La ilusión de la gente es sensacional y no podemos limitarla o ignorarla. Los jugadores están pensando en el Granada, toda nuestra energía está puesta en este partido, que es muy importante. Vamos a seguir compitiendo como hasta ahora, si el resultado no sale será por lo que pase durante los noventa minutos", ha destacado.

El 2-6 de hace dos temporadas ante el Granada dejó al Mallorca al borde del descenso en uno de los días más tristes de los últimos tiempos, aunque el mexicano ha insistido en que ni se lo ha recordado a los jugadores. "No lo he mencionado, es cierto que uno de mis colaboradores me sugirió mencionarlo y lo mandé a volar", ha bromeado.

Aguirre ha insistido bastantes veces en la importancia de conseguir una victoria. "Es un partido muy importante. Hoy juega el Cádiz, nos puede meter un poco de presión. De cara a lo que viene, sería bueno ganar e irnos con tres puntos. No es un partido definitivo", ha aclarado.

Tras confirmar que Omar Mascarell jugará en el lugar del sancionado Samú Costa, el técnico bermellón ha alabado el nivel de sus mediocentros: "Estoy muy contento con los dos, así como estoy muy feliz con Morlanes, Darder, Antonio Sánchez y Dani y su renovación".

Por otro lado, ha aprovechado su comparecencia en sala de prensa para felicitar al División de Honor por su conquista de la Copa del Rey. "Me dio una alegría bárbara. Me da mucho orgullo, se está trabajando muy bien en la cantera. Los que están subiendo no desentonan. Me encanta que haya jugadores de la isla porque hay sentimiento de pertenencia", ha concluido.