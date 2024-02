Copa del Rey: Los piques entre el Real Mallorca y Real Sociedad

Faltan pocas horas para que RCD Mallorca y Real Sociedad se midan en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El 0-0 cosechado en Son Moix hace tres semanas deja todo abierto para el choque que se disputará esta noche en el Reale Arena. La importancia del encuentro, unida a encontrarse el fin de semana pasado en Liga acrecentó la tensión entre ambos equipos, con cuentas pendientes que resolver en el campo.

Una de ellas, sin lugar a dudas, es el particular pique entre los futbolistas de Javier Aguirre y Mikel Merino. El centrocampista de Pamplona estuvo metido en todas las jugadas calientes del encuentro, desesperando a la afición en cada encontronazo y a los propios bermellones. Tras la ida, el portugués Samú Costa, cuestionado tras el partido, no dudó en acusar a algunos de los txuri-urdin de "llorar" durante el partido.

Merino, sin embargo, encendió los ánimos del vestuario mallorquinista por su celebración tras marcar el gol de la victoria en el partido de Liga. El centrocampista anotó de cabeza en el 91 y no dudó en mandar callar a los aficionados del Mallorca situados en Fondo Sur antes de abrazarse con sus compañeros. Un gesto que no pasó inadvertido para los futbolistas del Mallorca, especialmente Dani Rodríguez. El jugador de Betanzos, en el banquillo, saltó a recriminarle la acción, siendo amonestado por González Fuertes, el colegiado.

El jugador de la Real Sociedad, vista la magnitud que alcanzó su polémico gesto, quiso disculparse al día siguiente a través de redes sociales, asegurando que su celebración iba dedicada a su novia.

Los últimos encuentros entre Mallorca y Real Sociedad siempre han sido competidos y se han decidido con marcadores cortos. Además, los dos conjuntos son los de los que más faltas cometen del campeonato junto al Getafe, lo que provoca que aumente la tensión durante los noventa minutos.

Fue en Son Moix, tras la ida, donde Alguacil, visiblemente enfadado, defendió la nobleza de sus futbolistas, defendiendo el estilo de juego que practican al no tener el balón.

Alguacil, imbatible para el Mallorca

Para que el Mallorca esté en la cita del 6 de abril en La Cartuja deberá superar a la Real Sociedad esta noche. Pero los antecedentes no le sonríen. Y es que los bermellones no saben lo que es ganar a Imanol Alguacil en los diez partidos en los que se han medido, con un balance de ocho derrotas y dos empates. Además, no marca gol allí desde 2007 (obra de Ariel Ibagaza), por lo que la misión es aún mayor.

En unas horas tendrán la oportunidad de resarcirse y plantar su nombre en los libros de historia del club, alentados por los más de 500 mallorquinistas que les acompañarán en el estadio.