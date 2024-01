Minuto 91: El Mallorca empieza a ser lo que quiere Aguirre

Los resultados están llegando a cámara lenta, pero las sensaciones que transmite el equipo en las últimas semanas invitan al optimismo. El Mallorca empieza a parecerse a pasos agigantados a lo que quiere Javier Aguirre, al que no hace tanto, la temporada pasada, se desempeñaba con solvencia por todos los campos de España. El equipo rojillo solo ha encajado una derrota de los últimos ocho partidos, contando el copero de ayer en Burgos, aunque bien es verdad que algunos de los duelos que ha empatado deberían haber sido victorias, como ante el Alavés y el Cádiz en Son Moix.

Pero, por encima de los resultados, la mejor noticia para el Mallorca son las sensaciones que transmite. El equipo ha pasado de ser dubitativo en el juego, teniendo al balón por un objeto extraño, a hacerse dueño del mismo. Lo de ayer en Burgos no fue una excepción, sino la confirmación de que algo está cambiando. Era un Segunda, dirán algunos. Es verdad, pero la misma determinación se vio unos pocos días antes en el Santiago Bernabéu ante el todopoderoso Real Madrid. El equipo fue a por la victoria, y solo los postes y la calidad del rival decantaron la balanza en favor de los blancos. Jugando como ayer, como ante el Madrid o frente a Osasuna se ganarán partidos. Al margen de que defensivamente el equipo ha mejorado de manera exponencial, coincidiendo, casualidad o no, más bien no, con la reaparición de Raíllo al centro de la zaga.

David López, una gran noticia

El partido realizado por el canterano David López fue una de las grandes noticias del partido de El Plantío. El mallorquín, con un físico envidiable para un central, demostró estar a la altura de sus compañeros, y no desentonó junto a Nastasic y Copete. También estuvo a un buen nivel Javi Llabrés, quien a lo largo de la temporada ha hecho méritos para contar con más oportunidades. Las que tiene, por ejemplo, Amath, que parece haberlo hecho ya todo en el Mallorca. El senegalés tiene la mala costumbre de tomar siempre las peores decisiones cuando se hace con el balón. Jugar a su lado debe ser desesperante para sus compañeros.

Y no sería justo pasar por alto la actuación de Greif, al que posiblemente el aficionado viera en acción por primera vez por lo muy exigido que estuvo. El Mallorca tiene guardameta con el eslovaco y con Leo Román, cedido al Racing, en el caso de que el club recibiera ofertas irrechazables por Rajkovic.

Pensar en el Celta

Tiene razón Aguirre cuando dice que cuenta con jugadores suficientes para afrontar dos competiciones. Salvo Nastasic, que no jugará el próximo partido de Liga por sanción, el resto del equipo de ayer estaba formado por suplentes. La Copa ilusiona, pero lo que debe preocupar es la Liga, el torneo que da de comer, y en concreto el Celta, el rival del sábado, en un partido clave que hay que ganar sí o sí para alejar a un rival directo por la permanencia.