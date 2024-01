Javier Aguirre se ha mostrado contento tras superar el RCD Mallorca la eliminatoria de Copa ante el Burgos. El técnico bermellón cree que el marcador no reflejó lo que se vio en el campo, aunque se alegró por el papel de los suyos. "No me atrevería a meter en el mismo saco los tres partidos de Copa. Hoy fue un partido disputado. Quizá el marcador fue demasiado abultado, el Burgos pudo haber hecho un gol. Ellos se abrieron tras el primero y nos dejaron espacios. Ha sido un encuentro disputado, agradable para la gente. La Copa me sirve mucho para mover jugadores, para conocer otros campos, nunca había venido a Burgos. Les deseo la mejor de las suertes", ha comentado en rueda de prensa.

El de Ciudad de México, cuestionado por la fe de avanzar ronda en el torneo del KO, ha dejado claro que espera la misma competitividad en la Copa como en LaLiga. "Nosotros no especulamos en ningún partido. Pongo estos a jugadores porque se lo merecen, tengo 18-19 del mismo nivel y puede jugar cualquiera. Estoy ilusionado con la Copa, como en LaLiga, uno no puede perder la ilusión, hay que ser competentes en los dos torneos", ha destacado. Solvente triunfo del Mallorca en Burgos "David ha cumplido, está entrenando con nosotros y lo ha hecho bien. Decidimos quitarlo al minuto 60 porque también es mucha responsabilidad tenerlo todo el partido", ha añadido acerca del rendimiento del canterano David López. Aguirre ha admitido que el Mallorca está en su mejor momento del curso, con solo una derrota en ocho partidos: "Sí, es verdad, estoy encontrando el sitio para la gente nueva. Estamos entrenando mejor y nos han acompañado los resultados. La gente valora que somos un equipo humilde, serio y competitivo. Llevamos una racha buena". Para acabar, ha dado la enhorabuena a Abdón Prats, que con su gol se convierte, junto a Rolado Barrera, en el máximo anotador de los bermellones en la historia de la Copa del Rey con 11 tantos. "Me da mucho gusto por él. Es un chico que trabaja mucho, es de casa y quiere mucho al equipo. Estando bien o estando mal es un jugador muy útil para nosotros", ha concluido.