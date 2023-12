Después de tres partidos seguidos en casa con un balance de dos empates y una victoria, ganar en Almería era fundamental para llegar a final de año con cierta tranquilidad clasificatoria, anímica y no sé cuántas cosas más. Pero la incapacidad goleadora del equipo de Aguirre, unida a una mezcla de cansancio anímico por estar cada semana con la misma historia, la falta de atrevimiento en modo descaro y, otra vez, no sé cuántas cosas más, hicieron que este Mallorca no pasara de un triste empate a cero ante un equipo que llegaba con 4 puntos a la jornada 17, colista y sin haber ganado ni un solo partido.

